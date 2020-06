Gica Hagi, reactie nervoasa: Am zis-o de o suta de ori si va faceti ca nu auziti

Ziare.

Regele a afirmat ca legislatia trebuie schimbata, iar autoritatile trebuie sa oblige multinationalele sa pompeze bani in sport."Globalizarea pentru mine inseamna sa creezi un produs pe care sa stii sa-l vinzi. Nu vorbim despre problemele adevarate! Guvernul sa ne asculte si tara sa investeasca la fel cum a investit pana in '90. Pana in '90, Romania a investit in sport si a avut campioni care v-au facut mandri in toata lumea! Trebuie sa facem sportul o prioritate, iar obiectivul numarul 1 este sa facem sportivi pentru Romania. La centrele de juniori nu luam niciun ban de la Guvern! UEFA ne da cate 2-3 lei! Nu sa cersim bani, ci sa fie legea sponsorizarii.Am zis-o de o suta de ori si va faceti ca nu auziti! Trebuie sa vorbim foarte serios despre acest aspect. Sa vina multinationalele care fac bani in tara si au bani foarte multi. Ei sa primeasca o facilitate din partea politicului si sa ne dea bani ca sa ne facem bugetele. Ce, multinationalele nu castiga miliarde in Romania? Uitati-va ce e in jurul nostru, ce se intampla in Serbia, Ungaria, Bulgaria, Polonia, Cehia. Ce bugete au ei si ce bugete avem noi? Erau sub noi!", a spus Gica Hagi la Telekom sport.De asemenea, Hagi a afirmat ca si politicienii trebuie sa se implice si sa il ia in serios."Avem nevoie de politic, de Guvern sa creeze facilitati si noi sa concuram. Sa vedem care e mai bun, care stie sa faca lucrurile", a adaugat Hagi.Regele a avut mai multe initiative de acest gen in ultimii ani, insa nu au fost luate in seama.C.S.