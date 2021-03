VIDEO Gol fabulos marcat de un roman. Reusita sa l-ar face invidios chiar si pe Gica Hagi

Botezatu de la Ceahlaul a trimis un sut de la 30 de metri, direct in vinclu.Golul sau a adus victoria echipei sale in derby-ul Moldovei, 1-0, la Suceava, cu Foresta.Pana la reusita lui Botezatu, nemtenii au ratat si penalty.Golul lui Botezatu tine pe Ceahlaul in continuare in lupta pentru promovare.SURSA VIDEO: Facebook / Gazeta SV / televiziunea Intermedia.CITESTE SI: