Gica Hagi, transfer de senzatie la Farul Constanta! "Regele" l-a luat pe unul dintre cei mai buni atacanti din Liga 1

In varsta de 28 de ani, pe care i-a implinit in urma cu trei zile, Jefte Betancor a marcat 9 goluri in ultimul sezon pentru FC Voluntari.In sezonul 2019/2020 inscris 16 goluri pentru SV Ried (Austria).El a mai evoluat in cariera, intre altele, la Hercules Alicante, Tenerife B, Las Palmas B, San Fernando, Mattersburg sau Vorwaerts Steyr. Farul i-a mai transferat in aceasta vara pe portarul Mihai Aioani (Chindia Targoviste), pe atacantul Adrian Petre (UTA Arad), pe fundasul Ionut Larie ( Gaz Metan Medias) si mijlocasul brazilian Romario Pires (FC Hermannstadt), mijlocasul Vlad Mihalcea (Aerostar Bacau), pe mijlocasul Florin Purece (Sepsi OSK Sfantu Gheorghe), iar fundasul olandez Bradley de Nooijer a revenit dupa un imprumut in Ucraina (Vorskla Poltava).