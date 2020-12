"Obiectivul meu era sa trec clasa, mai aveam cate un 4." Cum a invatat Gica Hagi matematica

Nu prea l-a interesat scoala, desi a terminat cu bine Academia de Studii Economice din Bucuresti.Hagi nu a excelat niciodata la matematica, gandul sau era numai si numai la fotbal."Fratele mamei era cel mai bun la matematica. I-a facut si pe ceilalti sa invete matematica. A incercat si cu mine, dar s-a lasat dupa o luna.S-a dus la mama si i-a zis: << Ia-l de aici! >> . Pe o ureche imi spunea, pe alta imi iesea. Eu eram cu fotbalul. Obiectivul meu era sa trec clasa, sa nu-l fac de ras pe tata, mai aveam cate un 4, normal.Tata intotdeauna imi spunea ca am nevoie de o diploma. Atunci nu ne gandeam ca daca te apuci de fotbal poti sa traiesti bine si dupa.Acum, fotbalul e o firma importanta, o multinationala la care poti lucra. A devenit o industrie in zilele noastre, o meserie", a spus Hagi intr-un interviu acordat lui Andi Moisescu.Hagi a lasat cartea deoparte si a luat drumul fotbalului. Este singurul roman din istorie care a jucat la Real Madrid si Barcelona , a castigat Cupa UEFA si Supercupa Europei cu Galatasaray In plus, Hagi impreuna cu nationala au ajuns pana in sferturi la Campionatul Mondial de fotbal din SUA, in 1994, cea mai buna perfomanta din istoria Romaniei.CITESTE SI: