Hagi, printre cei mai buni fotbalisti ce au jucat la Barcelona si Real Madrid

Gheorghe Hagi a fost inclus in top 12 al celor mai valorosi jucatori care au evoluat de-a lungul timpului atat pentru FC Barcelona, cat si pentru Real Madrid.

Topul intocmit de editia tiparita a cotidianului Marca este condus de portughezul Luis Figo (172 de meciuri si 30 de goluri pentru Barcelona in perioada 1995-2000, 163 de partide si 38 de reusite sub tricoul Realului intre 2000 si 2005).

Hagi este in acest top pe pozitia a noua, dupa ce a jucat doi ani(1990-1992) pentru Real - 63 de meciuri si 15 goluri - si tot doua sezoane (1994-1996) pentru Barcelona - 35 de partide si 7 goluri.

Chiar daca nu a evoluat decat in 3 partide pentru madrileni, camerunezul Eto'o apare in top pe locul 5, gratie mai ales celor 5 sezoane de exceptie reusite la Barcelona, pentru care a marcat nu mai putin de 108 goluri in 145 de meciuri.

In top 12 se mai afla Tejada, Prosinecki, Saviola, Ronaldo, Alfonso, Michael Laudrup, Evaristo, Bernd Schuster si Milla.

Super-derbiul dintre FC Barcelona - Real Madrid se joaca luni, de la ora 22.00.

Autor: Ionut Socaciu

