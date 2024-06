Hagi regreta ca nu a jucat la Craiova: Poate o sa antrenez pe Universitatea

Gheorghe Hagi a marturisit ca regreta faptul ca nu a putut sa evolueze in tricoul Universitatii Craiova in perioada sa de glorie, insa a anuntat ca isi doreste sa antreze Stiinta in viitor.

"Regret ca n-am ajuns sa evoluez pentru acest club, dar ce sa fac, nu a depins de mine, m-au oprit pe aeroport.

Poate intr-o zi o sa ma intorc la Craiova in calitate de antrenor. Nu se stie niciodata, vom vedea, am oferte si trebuie analizate cu atentie. Voi lua o decizie la momentul oportun, fiindca vreau sa antrenez din nou. Sunt totusi legat de fotbal, traiesc prin fotbal in fiecare zi", a declarat Hagi pentru editie.ro.

Hagi a fost prezent in Banie pentru a asista la victoria obtinuta de juniorii de la academia sa de fotbal chiar in fata Universitatii Craiova, rezultat in urma caruia "pustii lui Gica" s-au calificat in finala Campionatului National.