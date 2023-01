Hagi, tot mai aproape de o intoarcere la Galatasaray

Gheorghe Hagi este la un pas de a reveni pe banca tehnica a celor de la Galatasaray.

Mai multe publicatii din Turcia scriu ca "Regele" va fi instalat in functia de antrenor principal al clubului din Istanbul, dupa ce olandezul Frank Rijkaard a fost demis marti.

Pe langa demiterea lui Rijkaard, oficialii Galatei au mai decis si ca Hakan Sukur sa fie instalat in functia de director sportiv.

De aici si zvonurile legate de revenirea lui Hagi la formatia de pe malul Bosforului, Sukur fiind un bun prieten al antrenorului roman.

Dupa 8 etape jucate in actualul sezon al campionatului turc de fotbal, Galatasaray ocupa locul 9 in clasament, cu 12 puncte, la 8 puncte in spatele ocupantei primului loc, Bursaspor.

Hagi a mai fost antrenorul lui Galatasaray in sezonul 2004/2005.

