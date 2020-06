Portarul columbian care nu a uitat nici pana acum golul lui Gica Hagi de la CM 1994: "Nimeni nu stie cum a tras asa"

Ziare.

Cordoba, cunoscutul portar al Columbiei de la debutul anilor 90, a rememorat acel gol teribil marcat de Hagi, ajuns si el acum la 55 de ani."Sincer sa va spun..aveam multe asteptari de la acel meci cu Romania, era meciul de debut pentru noi la Mondiale. Aveam insa prea putine informatii despre romani, primii nostri adversari. Un jurnalist tin minte ca m-a intrebat atunci daca stim cine este Hagi. Am primi un carnet cu informatii despre romani. Stiam ca Hagi loveste foarte bine de la distanta, cu piciorul stang. Dar nu stiam si cum anume o face.Am vazut un singur videoclip, oricum prost inregistrat si parea ca loveste mingea de oriunde. Cand a trimis acel sut de la mare distanta, mingea s-a inaltat teribil, ca un zmeu, apoi a coborat. Nici azi nu stiu cum a reusit sa traga asa", si-a adus aminte Cordoba intr-un interviu pentru un ziar din Argentina , El Intransigente.Pe 19 iunie se vor implini chiar 26 de ani de la celebrul 3-1 intre Romania si Columbia, de la debutul CM 1994. Raducioiu a marcat celelalte doua goluri ale noastre, in minutele 16 si 88.Golul lui Gica Hagi il puteti urmari in imagini VIDEO pe acest link Nationala noastra a ajuns atunci pana in sferturi, fiind eliminata de Suedia la penaltiuri.