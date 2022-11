Reactia lui Gica Hagi dupa meciul nebun dintre CSU Craiova si Viitorul in Liga 1

Craiova si Viitorul au oferit o demonstratie de fotbal sambata seara in Liga 1, oferind poate cel mai frumos meci de fotbal din acest sezon, meci terminat cu scorul de 3-3.

Gica Hagi a fost incantat dupa acest meci, declarand ca este entuziasmat ca jucatorii tineri au potential in Romania si ca au putut oferi o partida de acest nivel:

"Toti jucatorii au dat un randament bun. A fost un meci cu ritm si intensitate din partea ambelor formatii. Mi-am asumat anumite riscuri, dar mi-a iesit. Ne-am ridicat la nivelul unui joc european. Pacat ca s-a terminat egal. Jucatori tineri, echipe bune, concept tehnic bun, ambele au avut niste idei clare de joc. Ma bucur ca am demonstrat ca exista potential si in Romania, ca sunt stadioane frumoase, pline, si doua echipe extrem de frumoase.

Liga 1: Remiza superba cu 6 goluri intre CSU Craiova si Viitorul

Am schimbat atatea lucruri in iarna, am fortat o echipa tanara si acum culegem roadele. Ne luptam de la egal la egal cu principalele echipe din play-off. Ne mentinem in varful clasamentului", a fost reactia lui Hagi, patron si antrenor la Viitorul, imediat dupa meci, la LookTV.

Craiova ramane pe 3 dupa acest meci, avand 4 puncte avans fata de Viitorul, cu doar 3 etape pana la finalul acestui sezon.

D.A.

