Sumudica, uluit de Hagi: N-am vazut in viata mea asa ceva

Marius Sumudica a povestit cum a ramas impresionat de Gica Hagi pe vremea cand juca la juniorii celor de la Sportul Studentesc.

Actualul tehnician al celor de la Astra sustine ca Gica Hagi e cel mai mare jucator pe care l-a vazut vreodata jucand si povesteste un episod petrecut la antrenament.

"Mi-aduc aminte ca Gica Hagi facea pariu ca da din caciula de la centrul terenului direct, cu siretul, nu cu latul, nu cu interiorul, sa cada direct in poarta. Era foarte greu. Din 10 lovituri, dadea 7 sau 8. N-am vazut in viata mea un om sa loveasca mingea asa", a povestit Sumudica la Dolce Sport.

"Am zis ca e regele fotbalului. Cum i-am mai zis eu lui Budescu, asa, dar Hagi rupea brazda sub el. N-am mai vazut in viata mea asemenea jucator", a continuat antrenorul campioanei Romaniei.

Gica Hagi a jucat la Sportul Studentesc intre 1983 si 1987, perioada in care a disputat 108 jocuri si a marcat 58 de goluri.

De partea cealalta, Sumudica a ajuns la Sportul in 1978, pe cand avea doar 7 ani, iar debutul in echipa mare si l-a facut in 1988.

