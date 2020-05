Un fost jucator al lui Manchester City se apleaca in fata "Regelui" Hagi: "Cel mai valoros adversar pe care l-am intalnit vreodata"

Ziare.

Erau anii in care Hagi evolua pentru Brescia, intre 1992 si 1994, iar jucatorul englez in cauza este Adrian Roosevelt Mike, cunoscut mai pe scurt drept "Adie Mike", cel care a crescut la academia celor de la City, apoi a evoluat la echipa mare in anii 90.Avea doar 19 ani Mike in 1992, cand City se intalnea intr-un meci test cu Brescia "romena", o echipa cu Hagi, Sabau, Mateut si Raducioiu, antrenata de Mircea Lucescu Brescia s-a impus cu scorul de 2-1 in acea luna iulie, cu un Hagi in mare forma."Imi amintesc un meci amical din pregatire, pe vremea cand eram la Manchester City, in Italia, cu Brescia. Gheorghe Hagi a fost de-a dreptul spectaculos. Cu siguranta este cel mai valoros adversar pe care l-am intalnit vreodata pe terenul de joc. Mi-a ramas intiparita in memorie acea partida", a sunat declaratia lui Mike, facuta recent, intr-un interviu pentru cei de la World Football Index.Dupa acesti doi ani frumosi petrecuti in Italia, imediat dupa CM 1994, Hagi prindea transferul vietii sale la FC Barcelona , unde a evoluat timp de 2 ani.D.A.