Un fotbalist dezvaluie ca a plecat de la Viitorul, dupa o cearta cu Hagi: A fost urat, nu stiu ce s-a gandit

Brandan a afirmat ca s-a despartit de Viitorul dupa o cearta in vestiar cu Gica Hagi, care l-a acuzat ca a comis un penalti intentionat in partida cu FCSB.In plus, Hagi a refuzat sa-i ofere o medalie de campion, desi Viitorul a castigat titlul in acel sezon."Nu am primit nimic, nicio medalie de campion, nu m-a sunat nimeni, dar am jucat numai jumatate de sezon. Am jucat pe mai multe posturi la Viitorul, unde si ce mi s-a cerut. La meciul din deplasare cu FCSB am avut o discutie cu mister Hagi in vestiar, nu stiu la ce s-a gandit, a fost ceva urat pentru mine, fiindca am dat 100% pentru Viitorul si am plecat cu capul sus.A fost un penalty inventat de arbitru, Adi Popa s-a aruncat si Hagi s-a suparat ca la experienta mea nu treabuia sa fac penalty, a fost o cearta acolo, amandoi avem carectere puternice si nu mai puteam continua", a spus Brandan la Oltenia TV, citat de ProSport Brandan a fost jucatorul ros-albastrilor intre 2010 si 2012. El a mai jucat in Romania la Unirea Urziceni, Universitatea Craiova si ASA Targu Mures.C.S.