Unde va juca si cum se va numi noua echipa de la Constanta, dupa fuziunea formatiilor FC Viitorul si Farul

Asa cum Ziare.com v-a informat inca de acum doua saptamani, Hagi si Marica, patronii celor doua cluburi , impreuna cu autoritatile locale, vor sa faca o super echipa la Constanta.Cel mai probabil, Gica Popescu va fi cel care va conduce noul club."Vorbesc cu Gica Hagi de un an de zile de fuziune, e bine cand se unesc doua forte. Nu ne-am concentrat asupra acestui subiect, asteptam finalul campionatului ca cele doua parti sa se aseze la masa, sa vada ce ofera fiecare si sa vedem ce ne place si ce nu.Am tot vorbit, au fost tatonari, dar nu ne-am asezat la masa cu Ciprian Marica si cu echipa lui de consultanti, si noi, cu echipa noatra juridica.Vedem ce varianta rezulta ca sa fie acceptata, iar suporterii trebuie sa inteleaga ca este o singura forta fotbalistica in oras, administratia locala sa fie implicata.Saptamana viitoare va fi decisiva, pana acum nu s-a definitivat nimic pentru ca nu a fost momentul.Entitatea comuna va juca la Ovidiu, dar CNI vrea sa faca un stadion de 18 mii de locuri la Constanta. Fuziunea se poate intampla si din acest sezon, noi ne vom pastra structura manageriala si echipa se va numi Farul Constanta, asta va fi singura schimbare. Iar Marica va face parte din noua echipa manageriala.Locul din liga 2 este problema lui Ciprian. Dar nu batem nimic in cuie, nici numele de Farul. E o discutie juridica deloc simpla, sunt avocati de care se ocupa", a spus Gica Popescu la Digisport Conform surselor Ziare.com, Gabriel Comanescu, unul dintre cei mai bogati dobrogeni va fi unul dintre investitorii de la viitoarea echipa din Liga 1 El detine plaforme marine si hoteluri pe malul Marii Negre.