Hagi fuzioneaza cu Farul pentru o noua forta in Liga 1. Cine sunt oamenii care vor investi bani multi si ce fotbalisti de top sunt doriti la Constanta

Planul de fuziune dintre FC Viitorul si Farul Constanta este bine conturat, cu investitii majore.Ziare.com a aflat amanunte despre viitoare echipa din Liga 1 , care se vrea o forta in fotbalul romanesc.Primaria va investi aproape 3 milioane de euro in noua formatie din Constanta, primarul Vergil Chitac fiind un fan infocat al fotbalului.Banii nu vor veni numai de la bugetul local. Pe langa drepturile TV, companii din orasul de la malul Dobrogei vor contribui financiar la echipa.Conform surselor Ziare.com, Gabriel Comanescu, unul dintre cei mai bogati dobrogeni va fi unul dintre investitorii de la viitoarea echipa din Liga 1.El detine plaforme marine si hoteluri pe malul Marii Negre. Gica Hagi , care va fi creierul acestui proiect pe partea sportiva, va aduce fotbalisti de mare valoare. Constantin Budescu este numele cel mai vehiculat pentru a fi transferat la Constanta.Si Alex Maxim este luat in calcul, insa salariul cerut de fotbalistul care a facut senzatie in Turcia sezonul acesta, este mult prea mare fata de ceea ce poate oferi clubul din Constanta.Anuntul oficial va fi facut imediat dupa ce se va termina play-oul din Liga 1, unde FC Viitorul are inca emotii.In ultima etapa , echipa lui Hagi trebuie sa invinga pe Astra Giurgiu pentru a scapa de baraj.