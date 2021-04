Hagi ameninta cu neprezentarea echipei sale in Liga 1! Comunicat dur de la Constanta

"FC Viitorul Constanta doreste sa traga un semnal de alarma asupra modului in care s-a decis programarea meciurilor din etapele 3-6 ale play-out-ul Ligii 1, partide care in principiu vor stabili ierarhia echipelor retrogradabile si / sau participante la baraj.- Astfel, FC Viitorul Constanta este SINGURA echipa din play-out nevoita sa dispute 4 meciuri in 10 zile, dintre care 3 partide urmand sa fie in deplasare!- Ca urmare a acestei programari, se incalca orice principiu de etica si fair-play prin care fiecare echipa ar trebui sa aiba sanse egale in lupta pentru obtinerea punctelor puse in joc.- Nu este prima data cand aceste programari dezavantajeaza evident formatia noastra, fara a se tine cont de:a. Timpul necesar refacerii fizice a jucatorilor inainte si dupa fiecare meci in conditiile desfasurarii unor meciuri intr-un interval chiar mai mic de 72 de ore!!! (2 mai, ora 18.30 cu Dinamo - 5 mai ora 14.15 cu Hermannstadt, la Medias).b. Distantele foarte lungi in conditiile infrastructurii din Romania si de costurile ce implica aceste deplasari succesive intr-un timp extrem de scurt. Preferam sa putem achita salariile in locul unor curse charter!Program FC Viitorul in play out. Foto: Facebook / Viitorul FC- Prin aceasta decizie de programare a etapelor 3-6, se avantajeaza si dezavantajeaza in acelasi timp unele formatii, astfel ca detinatorii de drepturi TV se implica practic in ierarhia clasamentului Ligii 1, condamnand in fapt echipa noastra la retrogradare! LPF este obligata la randul ei sa accepte programul impus de detinatorii drepturilor TV si, prin atitudinea ei pasiva, nu-si poate exercita prevederile statutare de a apara drepturile cluburilor si echitatea competitiei pe care o organizeaza.- Atentionam pe toti cei implicati in luarea acestor decizii ca in cazul mentinerii ei - programarea partidei cu Hermannstadt la data de 5 mai, ora 14.15 - clubul nostru NU se va putea prezenta la unul din aceste jocuri", se arata in comunicat.