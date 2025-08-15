Gestul cu care Hagi a facut inconjurul lumii: "Bravo, domnule! Asa se face!" (Video)

Luni, 09 Noiembrie 2015, ora 08:12
16437 citiri
Gestul cu care Hagi a facut inconjurul lumii: "Bravo, domnule! Asa se face!" (Video)
Foto: captura DigiSport

Un gest facut de Gica Hagi in timpul meciului dintre Viitorul Constanta si Astra Giurgiu a devenit viral in presa internationala.

Publicatii din intreaga lume au relatat modul in care Gica Hagi i-a cerut unui fotbalist de la Viitorul sa nu mai simuleze.

Clipul a fost publicat in tari precum Anglia, Olanda, Germania, Franta, Italia, Spania, Turcia, SUA, Arabia Saudita si Maroc si a facut peste 300 de mii de vizualizari.

"Cat de imbucurator este sa vedem asa ceva. Bravo, domnule! Asa se face", au comentat jurnalistii de la ESPN.

In schimb, cei de la Yahoo Sports au facut o paralela cu incidentul dintre Jose Mourinho si Eva Carneiro, in urma caruia doctorul celor de la Chelsea a fost dat afara pentru ca a intrat pe teren pentru a-i oferi sprijin unui fotbalist ce sustinea ca este accidentat.

"Mourinho si-a gasit un aliat", au comentat ironici cei de la Yahoo Sports.

Pe de alta parte, britanicii de la Metro considera ca prin acest gest "Hagi ne-a amintit de ce a fost atat de iubit in anii ce-au trecut".

Iata imaginile filmate de Digi Sport, ce au devenit viral in intreaga lume:

C.S.

