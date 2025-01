Gica Hagi a luat decizia finala in privinta plecarii de la Viitorul

Gica Hagi a anuntat, in repetate randuri la finalul anului trecut, ca va pleca de la Viitorul Constanta in aceasta iarna, nemultumit de faptul ca nu are forta financiara sa sustina echipa la un nivel foarte ridicat.

Totusi, Regele a revenit la sentimente mai bune si s-a razgandit intre timp.

Hagi anunta ca nu va pleca pana in vara de la Viitorul deoarece supararea i-a trecut.

"Nu se pune problema! Nu plec! Mi-am expus niste ganduri si atat. Sunt aici, voi fi indiferent de lucrurile care se vor intampla!", a spus Hagi intr-o conferinta de presa.

In ultima perioada, Hagi a avut oferte din Arabia Saudita, Spania si Turcia, pe care le-a refuzat pentru a continua la Viitorul.

Regele isi doreste insa sa atraga inca 9 investitori la Viitorul pentru a mari forta financiara a echipei si a nu mai fi nevoit sa vanda jucatori.

