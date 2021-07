Oferta pe bani multi pentru un jucator crescut de Gica Hagi venita dintr-un campionat puternic din Occident EXCLUSIV

Acum, insa, lucrurile s-au schimbat! "Regele" nu va mai vinde asa usor fotbalisti pentru a face rost de bani, deoarece investitia promisa de Primaria si Consiliul Judetean Constanta se invarte in jurul a 3 milioane de euro.In trecut, Hagi a fost nevoit sa cedeze jucatori pentru a-si completa bugetul.In continuare, jucatorii sai sunt la mare cautare in tara si in strainatate.Ultima oferta pe care Hagi a primit-o este pentru Radu Boboc, din prima liga franceza, conform surselor Ziare.com.800 000 de euro este pretul pe care vor sa-l dea pentru a-l lua pe fundasul Farului Constanta.Gica Hagi nu este decis inca ce va face cu Boboc. Fotbalistul a fost convocat de Mirel Radoi pentru Jocurile Olimpice si si va lipsa o luna de la antrenamentele Farului.Radu Boboc are 22 de ani si a participat la doua turnee de Campionat European cu nationala de tineret.Anul trecut, Boboc a fost dorit de Mihai Rotaru la Craiova, dar patronul oltenilor nu s-a inteles la pret cu Gica Hagi.