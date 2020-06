Gica Hagi, pregatit de alte doua lovituri pe piata transferurilor

Ziare.

Louis Munteanu si Alexi Pitu sunt fotbalistii pe care Gica Hagi mizeaza in anii ce urmeaza."Dupa Coman, eu zic ca e jucatorul (Louis Munteanu - n.red.) care are cele mai multe goluri la toate loturile nationale, pentru ca el e din prima zi la loturile nationale si a dat goluri peste tot. E un numar 9, diferit de Coman, dar foarte bun, marcator pur. E numar 9 clasic, care marcheaza foarte multe goluri", a spus Hagi la Telekom Sport "El si Pitu au stat cel mai mult cu noi, ei sunt cei doi jucatori care arata din punct de vedere fizic foarte bine, la nivelul primei echipe. Pe ei cred ca o sa ii vedeti foarte des acum", a adaugat acesta.3 goluri a marcat Louis Munteanu (17 ani) in acest sezon al Ligii 1.4 meciuri a prins Alexi Pitu (17 ani) in acest sezon din Liga 1.