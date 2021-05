Cine este fotbalistul lui Gica Hagi care l-ar putea detrona pe Tucudean in topul bogatilor din Liga 1

Fostul jucator de la CFR Cluj a condus topul celor mai bogati fotbalisti din Liga 1 multi ani. Acum, un tanar de la FC Viitorul ar putea sa-i ia locul.Dina Grameni. Foto: Facebook / Dina GrameniAruncat in lupta de Hagi in aceasta primavara in Liga 1, Dina Grameni (18 ani) provine dintr-o familie instarita de machedoni din ConstantaFotbalistului nu i-a lipsit nimic, a muncit din greu ca sa-si indeplineasca visul pe care-l avea inca de mic: acela de a fi fotbalist in Liga 1. Si nu vrea sa se opreasca aici.Parintii lui Grameni au afaceri mari in agricultura si in alte domenii, conform surselor Ziare.com, iar Gheorghe Grameni, bunicul sau, este unul dintre cei mai longevivi primari din tara noastra.El este edilul comunei Mihai Viteazu din judetul Constanta de 21 de ani, fiind la al saselea mandat.Nascut in 2002, Dina Grameni este unul dintre cei mai buni jucatori ai generatiei sale. Hagi a crezut mult in talentul sau si l-a introdus in 11 meciuri , in Liga 1, in acest an.