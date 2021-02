FOTO EXCLUSIV Cele 9 porunci ale lui Hagi. "Primeaza regula si principiile, nu capriciile" Cum au fost crescuti Ianis si Coman

Pentru a ajunge la rezultate deosebite, Hagi le-a impus jucatorilor sai de la Academie un program spartan, bazat pe fotbal si scoala.Hagi a inchiriat un hotel in Constanta, unde au stat jucatorii veniti din toate colturile tarii. Asa au crescut Florinel Coman venit la Braila, Andrei Ciobanu sosit de la Barlad, Tanase de la Pitesti si multi, multi altii.In fiecare camera le-a lipit pe usa de la baie sau pe dulap o hartie cu un set de reguli, care trebuie respectate."Este interzisa prezenta in cluburi de noapte, baruri, discoteci si cazinouri. Nu se pot face comenzi de mancare si bautura in afara orelor de masa.Este interzisa utilizarea telefonului mobil la sedinte, masa si plimbari commune", sunt doar cateva dintre regulile lui Hagi.In plus, patronul echipei FC Viitorul le insufla faptul ca primeaza regula si principiul, nu capriciile."Grupul este mai important decat individul", este o alta porunca a lui Hagi.Regulile lui Hagi FOTO: Ziare.comToate aceste reguli s-au vazut si in evolutia echipelor de juniori si seniori de a lungul anilor. FC Viitorul domina de 10 ani sectorul juvenil, castigand numeroase titluri nationale si participand in Youth League, cea mai importanta competitie europeana rezervata juniorilor.In plus, echipa de seniori a castigat titlul de campioana in 2017, Cupa si Supercupa Romaniei in 2019.Conform unor surse Ziare.com, au fost insa si cazuri izolate la Academia Gheorghe Hagi, cand unii jucatori nu au respectat aceste porunci si au fost exclusi de la echipa constanteana.CITESTE SI: