EXCLUSIV VIDEO Fabulos. Imagini de senzatie cu Gica Hagi care canta melodiile lui Dinamo. "Cei ce sunt dinamovisti..."

Ziare.com a intrat in posesia unor imagini cu Hagi care canta melodii dedicate lui Dinamo.Totul s-a intamplat in 2018, la o petrecere a comunitatii machedonesti din Constanta.Patronul echipei FC Viitorul a luat microfonul si cantat cu Pindu, un solist cunoscut aromanilor, melodii pentru Dinamo."Cei ce sunt dinamovisti, niciodata nu sunt tristi...", se aude din vocea lui Gica Hagi.In imagini se mai pot vedea Marilena, sotia patronului de la Viitorul, tatal Simonei Halep, Stere, si Decebal Curumi, oficial al clubului constantean.Conform unor surse Ziare.com, Dinamo are multi suporteri infocati in randul machedonilor din Constanta.Multi dintre ei si-au facut carduri in program "Doar Dinamo Bucuresti" si platesc sume considerabile in conturile clubului din Stefan cel Mare prin donatii.Gica Hagi a cunoscut marea perfomanta la Steaua , alaturi de care a castigat Supercupa Europei.Numele sau nu prea este pe placul galeriei lui Dinamo, care l-a huiduit mereu la meciurile cu FC Viitorul.