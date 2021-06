Ce vrea sa faca Gica Hagi la Constanta prin fuziunea echipelor FC Viitorul si Farul

"Multumesc tuturor care au contribuit la acest proiect, de a ramane o singura echipa, un singur brand, o singura iubire. Am crescut la Farul, aceasta este echipa care m-a format si acest brand trebuie sa-l ducem inainte. Urmatorul meu gand este de a fi responsabil. Pana acum era mai simplu, dar de acum inainte reprezentam un oras, un judet, Dobrogea toata... si fiecare om, fiecare suporter de aici trebuie sa se simta mandru de aceasta echipa. Suntem obligati sa practicam un fotbal foarte bun.O sa incercam sa devenim cei mai buni. Trebuie sa fim constienti ca trebuie sa facem o echipa mare care sa joace un fotbal foarte bun, adica mai intai sa atace si dupa aceea sa se apere. Mie imi place sa castig. Sunt sigur ca nu va fi simplu, dar impreuna putem deveni cei mai buni. Ma oblig sa ridic standardul de performanta la nivelul cel mai mare. Stiu ca impreuna putem sa o facem. Singur nu ai cum. Cred in grup si in spiritul de echipa. De aceea cred ca impreuna putem fi cei mai buni. Revenirea la antrenorat e simpla, pentru ca imi era dor. Am suferit destul. De abia astept sa antrenez", a afirmat el."Noi de acum trebuie sa ne organizam foarte bine, ma refer la departamente. Performantele administrative si tehnice trebuie sa le ridicam la un nivel foarte mare. Fiecare trebuie sa isi faca meseria pe departamentul pe care-l conduce.Trebuie sa producem un buget foarte bun, acesta trebuie sa fie de un nivel bun care sa reprezinte Constanta si Dobrogea. De maine vom lucra la un buget care sa fie unul consistent si bun, care sa ne dea posibilitatea sa aducem niste jucatori foarte buni si sa facem o echipa care sa performeze. Autoritatile pot sa ne ajute, pot crea facilitati, pot construi un stadion.Pentru ca orasul Constanta are nevoie de un stadion nou. Si nu doar Constanta, ci toate judetele trebuie sa aiba stadioane. Farul Constanta are o istorie de 100 si ceva de ani, atat palmaresul Farului, cat si al clubului Viitorul raman in picioare. Fiecare a facut performante, dar impreuna suntem mai puternici", a adaugat Hagi.Noul presedinte al clubului Farul, Gheorghe Popescu, a declarat ca nu a fost usor sa-l convinga pe Hagi sa preia conducerea tehnica a noii echipe."Nu a fost simplu sa-l conving pe Gica Hagi sa revina pe banca, dar tocmai aceasta uniune l-a convins in cele din urma.Este o presiune foarte mare pe noi toti, pentru ca toata lumea se asteapta ca odata cu intoarcerea lui Gica pe banca sa revina si rezultatele. Si cunoscandu-l pe Gica, nu am niciun dubiu ca urmeaza o noua etapa de performanta pentru Farul Constanta", a explicat Popescu. Ciprian Marica , actionar al noii entitati, a afirmat ca locul gruparii Farul din Liga a II-a va fi vandut. "Locul din Liga a II-a al Farului a fost obtinut prin munca si sacrificiu. Noi incercam ca toate lucrurile bune sa le aducem la un loc. Si cu siguranta ca tot ce e folositor nu se va pierde. Asadar nu vom pierde, cel putin nu gratis, acel loc din Liga a II-a", a afirmat Marica.