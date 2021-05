Gica Hagi, o noua idee revolutionara la FC Viitorul: si-a trimis un fotbalist la o clinica pentru a i se lua analize din firele de par. De ce a luat aceasta decizie EXCLUSIV

"Regele" si a trimis un tanar fotbalist la analize, pentru a vedea daca mai creste in inaltime.Ianis Malama are doar 17 ani si este vazut de catre Gica Hagi ca un talent urias.Scund, tehnic la fel ca patronul sau, fotbalistul de la FC Viitorul a atras deja atentia marilor clubului de afara.Ianis Malama, in albastru Foto: Facebook / Ianis MalamaTanarul jucator a fost trimis la o clinica specializata, unde i s-au recoltat probe din firele de par, pentru a se putea vedea daca fotbalistul are tendinta de crestere in inaltime, conform surselor Ziare.com.Rezultatul analizelor nu l-a satisfacut pe Hagi. Ianis Malama nu va fi un fotbalist inalt, astfel incat patronul de la FC Viitorul le-a transmis subordonatilor sai de la echipa sa lucreze cu tanarul fotbalistul foarte bine pe partea de forta.Malama este liderul generatiei 2004 de la Academia lui Gheorghe Hagi.