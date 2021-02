EXCLUSIV Gica Hagi da inca un tun financiar. Ce super transfer face cu americanii

Constantenii s-au inteles pentru plecarea lui Alexandru Matan in Major League Soccer.Fotbalistul de la FC Viitorul este aproape de un transfer la New York City, fosta echipa a lui Mitrita, conform unor surse Ziare.com.Si Orlando City il doreste insistent pe fotbalistul roman.Hagi si americanii s-au inteles pentru transferul lui Matan in schimbul a 1 500 000 de euro.In aceasta iarna, FC Viitorul a vandut pe banda rulanta. Iancu a plecat in Rusia pentru 500 000 de mii de euro, Luckassen in Turcia pentru 1 milion de euro, iar acum Matan va aduce in conturile clubului multi bani.Alexandru Matan. FOTO: Facebook / Alex MatanFotbalist tehnic, Alexandru Matan este de la o varsta frageda in cadrul Academiei Gheorghe Hagi.La 21 de ani, el a devenit un jucator important in angrenajul echipei lui Hagi in acest sezon, dupa ce anul trecut a facut un campionat de exceptie la FC Voluntari.In plus, fotbalistul este om de baza si in echipa nationala de tineret a lui Adrian Mutu CITESTE SI: