Negocieri intrate in impas in ultima zi. Ce conditie a pus Gica Hagi unui milionar care voia sa investeasca la Viitorul Dezvaluiri exclusive

Pana aici, "Regele" a negociat cu multi oameni de afaceri sa cedeze o parte din actiunile echipei de la Ovidiu.Cel mai aproape a fost Dan Sucu.Patronul companiei " Mobexpert " a tratat zile in sir cu Gica Hagi preluarea echipei din Constanta, insa cand totul parea sigur, tranzactia a intrat in impas.Conform surselor Ziare.com, Dan Sucu era dispus sa plateasca cateva milioane de euro pentru a intra in actionariatul echipei FC Viitorul, dar nu a fost de acord cu o conditie pusa de Gica Hagi.Mai exact, "Regele" nu a vrut ca investitorul sa se implice in treburile sportive ale echipei, lucru neacceptat de Dan Sucu.Afacerea s-a naruit in ultima clipa, chiar atunci cand partile urmau sa se semneze contractul de asociere.Cu o avere de peste 100 de milioane de euro, Dan Sucu isi continua visul de a investi in fotbal. Omul de afaceri planuieste sa construiaca o academie de fotbal in sectorul 1 din Bucuresti.Dan Sucu cu sotia sa, Diana. Foto: Facebook / Diana SucuPana la urma, Gica Hagi a reusit fuziunea echipei sale de la Ovidiu, FC Viitorul cu Farul, unde va fi antrenor principal. El vrea sa se bata la cupele europene cu noua echipa de la Constanta.