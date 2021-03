Cine este primul fotbalist care ar putea fi vandut de Gica Hagi de la FC Viitorul

Dupa ce l-a dat pe Matan in MLS, la Columbus Crew, pentru suma de 1 500 000 de dolari, patronul echipei poate sa dea din nou o lovitura financiara.Primul nume luat in calcul pentru plecarea de la Viitorul este Radu Boboc.Fundasul lateral a facut un turneu final foarte bun in meciurile in care a jucat, cu Olanda si Ungaria, si poate fi o mina de aur pentru Gica Hagi.In plus, conform unor surse Ziare.com, fotbalistul si-a exprimat si el dorinta de a pleca de la echipa dobrogeana pentru a prinde un contract mai bun.Bobor ar fi primul jucator pentru care Gica Hagi si-ar da acordul ca sa fie vandut, in cazul in care ar pimi o oferta avantjoasa.Si Andrei Ciobanu este pe picior de plecare. Echipe din tara si din strainatate si-au exprimat interesul pentru fotbalistul de la FC Viitorul.