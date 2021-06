Gica Hagi, primele transferuri facute la Farul Constanta. Cine sunt fotbalistii care vin la noua echipa

Pe langa acesta, la Farul Constanta vor mai veni portarul Marian Aioani de la Chindia si atacantul trecut pe la FCSB si UTA, Adrian Petre.Cei doi vor pleca cu noua echipa in cantonament la Poaian Brasov."Multumesc tuturor, Multumesc lui Ciprian care a inteles ca e drumul cel mai bunReprezentam un oras, Dobrogea toata.Suntem obligati sa facem un fotbal bun. Cu totii impreuna putem deveni cei mai buni. Am adus pe Aioani de la Chindia, pe atacantul Adi Petre. Le-am dat drumul lui Cabuz si Cojocaru", a spus Gica Hagi. Viitorul si Farul au fuzionat si in Liga 1 va evolua o noua formatie sub numele de Farul Constanta.