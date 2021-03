Turcii, datori la Gica Hagi. Ce suma trebuie sa primeasca patronul de la FC Viitorul

Fosta echipa a lui Dan Petrescu l-a cumparat pe atacantul Kevin Luckassen de la FC Viitorul, dar a uitat si sa plateasca.Turcii l-au luat pe fotbalistul olandez la sfarsitul lunii ianuarie din Romania, ca sa-l inlocuiasca pe Denis Alibec . Atacantul roman s-a accidentat grav si va lipsi pana in vara de pe gazon.Conform intelegerii dintre cele doua grupari, Kayserispor era obligata sa plateasca echipei lui Hagi suma de 800 000 de euro pentru transferul lui Luckassen, imediat dupa ce mutarea va fi oficializata.Turcii nu au insa virat niciun ban in conturile clubului FC Viitorul, astfel incat Hagi si Popescu se gandesc sa apeleze la FIFA pentru a obtine suma cuvenita, conform unor surse Ziare.com.Din cate se pare, Kayserispor ar avea probleme financiare si deocamdata evita sa plateasca banii pe Luckassen, mai ales ca si despartirea de antrenorul roman Dan Petrescu i-a costat 300 000 de euro.Kevin Luckassen are 4 meciuri la echipa turca, dar nu a inscris niciun gol pana acum.CITESTE SI: