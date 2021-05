Ultima nebunie a lui Gica Hagi! Ce scoala mai vrea sa faca la Constanta EXCLUSIV

Impreuna cu niste parteneri spanioli, patronul de la FC Viitorul vrea sa organizeze cursuri pentru fostii jucatori de la Academia sa, care nu au reusit in sportul rege, conform unor surse Ziare.com. Hagi vrea sa-i pregateasca pentru a putea face cerintelor unui staff tehnic profesionist.Tinerii vor invata la viitoarea scoala a lui Hagi de la Constanta tainele functiilor de team manager, preparator fizic sau maseur la o echipa.Cel mai elocvent exemplu este Razvan Hodorogea, fotbalist crescut de mic la Academia de la Ovidiu, care insa s-a retras din cauza unei accidentari. Acum, Hagi vrea sa-l pregateasca bine la viitoarele cursuri de formare si perfectionare a oamenilor din fotbal si apoi sa-l arunce in lupta, in staff-ul uneia dintre echipele sale de juniori In plus, patronul de la FC Viitorul a construit un hotel nou la baza de la Ovidiu, unde vor sta jucatorii sai de la Academie.Infiintata in 2009, FC Viitorul domina sectorul juvenil la nivel national. La seniori, a reusit sa castige un titlu in Liga 1 , in 2017.