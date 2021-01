Hagi mai negociaza plecarea unui jucator de la Academie. Dupa Ghita, inca o lovitura pregatita de FC Viitorul

Pe langa Luckassen, care este dorit de Dan Petrescu la Kayserispor, Viitorul negociaza plecarea si a lui Alex Matan.Fotbalistul de 21 de ani este dorit si el de echipe de afara, conform unor surse Ziare.com.Hagi nu ar refuza o astfel de mutare, mai ales ca ar vrea sa-l forteze mai mult pe Alexi Pitu pe pozitia lui Matan.Pitu are doar 18 ani si este vazut un jucator de mare potential de cei de la FC Viitorul Conform unor surse Ziare.com, tanarul jucator a fost ofertat in lunile trecute de marile echipe ale Europei, insa Hagi nici nu a vrut sa auda acum de o despartire de fotbalist.Pitu este nascut in Germania si este nepotul fostului fotbalist Adrian Pitu.Matan este de aproape de 10 ani la Academia "Gheorghe Hagi" si sefii clubului constantean au ajuns la concluzia ca fotbalistul este intr-un moment bun al carierei sale si poate face pasul spre o echipa dintr-un campionat bun de afara.Hagi i-a vandut pe Iancu si pe Ghita in aceasta iarna, fotbalisti pe care a luat aproape 1 milion jumatate de euro.CITESTE SI: