Noi dezvaluiri despre fotbalistul parior dat afara de Hagi: "Are probleme mari de tot"

Mihai Vodut a fost dat afara de Gica Hagi de la Viitorul dupa ce s-a aflat ca obisnuieste sa joace la pariuri, iar un alt tehnician face dezvaluiri incredibile despre fotbalistul in varsta de 24 e ani.

Fost tehnician la FC Voluntari, acolo unde l-a avut in lot pe Vodut, Ionel Ganea sustine ca mai toata lumea din fotbalul romanesc stia ca acesta are probleme cu pariurile.

Mai mult, Ganea afirma ca a vrut sa il dea afara pe Vodut de la Voluntari la un moment dat si spune ca problemele acestuia il vor impiedica sa aiba o cariera pe masura talentului.

"Il cunosteam foarte bine pe Vodut, stiam si de problemele lui extrasportive. Nu cred ca e singurul care joaca la pariuri din Romania. Acum si-a ales prost colaboratorul, o punea pe prietena lui sa parieze. Stie multa lume din fotbalul romanesc despre el. Dar, Gica Hagi e foarte incapatanat, nu vrea sa asculte sau sa ceara inainte relatii despre jucatorii din astia cu probleme.

Nimeni nu ar tine un lot un jucator cu probleme legate de pariuri, ca altfel devi suspectul numarul unu, tu ca si antrenor sau conducator. Eu pe Vodut am vrut sa-l dau la echipa a doua cand eram la Voluntari, nu era un profesionsit din niciun punct de vedere... Un jucator cu calitati foarte bune, dar cu probleme mari de tot in partea astea extrasportiva. Biletul ala postat acolo... ati vazut ca punea 100 de lei si castiga 18.000 de lei, bani multi. Daca eram Vodut, ma concentram doar la fotbal, sa trag tare, sa plec la o echipa din strainatate pe bani multi", a spus Ganea in ProSport.

FC Viitorul a anuntat, marti dimineata, concedierea lui Mihai Vodut dupa ce s-a dovedit ca fotbalistul joaca la pariuri.

Tot scandalul a izbucnit dupa ce fosta lui iubita a trimis unei publicatii tabloid mesaje cu biletele de la pariuri pe care aceasta le punea in numele jucatorului.

