Pleaca Hagi de la Viitorul dupa castigarea titlului? Gica Popescu a dat raspunsul

Gica Popescu a afirmat ca Gica Hagi nu intentioneaza sa plece de la Viitorul dupa ce a castigat titlul.

Desi Regele a spus in ultimele luni ca exista aceasta posibilitate, Popescu a mentionat ca aceasta varianta nu mai este de actualitate.

"Va ramane! Este normal sa incerce sa intre in Champions League, este un motiv foarte mare pentru el. A demonstrat ca este antrenor, iar cei ce aveau dubii acum sunt convinsi", a spus Popescu la Digi Sport.

Cumnatul antrenorului de la Viitorul a afirmat apoi ca Hagi i-a transmis ca nu este interesat de castigarea titlului, deoarece este mandru de jucatorii sai.

"Am stat de dimineata cu el si mi-a spus ca nici nu-l intereseaza rezultatul, ca el a facut un sezon extroardinar de care este mandru. Eu il stiu pe Gica, el spunea asa ca sa se relaxeze. Aceasta este incununarea muncii lui", a adaugat Popescu.

Apoi, Popescu a mentionat ca Hagi avea mari temeri si inainte de startul sezonului.

"Este un miracol! Am avut multe discutii cu Gica, am fost si in cantonamente cu el si stiu care erau temerile lui inaintea acestui sezon. A pierdut foarte multi jucatori, a produs altii, dar care nu aveau experienta", a adaugat Popescu.

Viitorul a devenit noua campioana a Romaniei dupa ce a castigat cu 1-0 meciul cu CFR Cluj. In ultima etapa, FCSB a invins CSU Craiova cu 3-0, iar Dinamo a remizat, scor 1-1, cu Astra Giurgiu.

In urma acestor rezultate, Viitorul a luat titlul, FCSB a terminat pe doi si va juca in preliminariile Ligii Campionilor, iar Dinamo pe trei si va evolua in preliminariile Europa League.

C.S.

