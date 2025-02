Reactia lui Gica Hagi dupa calificarea Viitorului in finala Cupei Romaniei

Gica Hagi a oferit prima reactie dupa calificarea, in premiera, a Viitorului in finala Cupei Romaniei.

Constantenii s-au impus cu 2-0 in returul de pe teren propriu cu U Craiova, insa Gica Hagi recunoaste ca echipa sa a avut ceva noroc, facand referire la penaltiul ratat de Bancu.

"Am facut un meci bun, dar trebuie sa recunoastem ca am avut si sansa. Dar asa e fotbalul, portarul face parte din echipa. Cateodata te salveaza un jucator, cateodata altul", a spus Hagi la Digi Sport.

Ambele goluri ale returului semifinalei dintre Viitorul si Craiova au fost marcate de Ianis Hagi, iar tatal sau are numai cuvinte de lauda la adresa sa: "Ianis este intr-o forma inspirata. Ma bucur pentru el, pentru ca a suferit si a muncit. A invatat ca trebuie sa aiba rabdare, sa sufere si sa munceasca. El are nevoie de echipa, dar joaca pentru echipa. Decarii trebuie sa creeze".

In finala competitiei, Viitorul o va intalni pe Astra, iar Hagi se asteapta la "un meci foarte frumos".

"Astra ne-a batut cu 3-0, deci trebuie sa fim atenti. Suntem fericiti ca am ajuns in finala, ne bucuram pentru aceste performante. Cred ca va iesi un meci foarte frumos in finala, pentru ca si Astra are un lot foarte bun", a mai spus acesta.

25 mai e data la care se va disputa finala Cupei Romaniei dintre Viitorul si Astra, pe stadionul Ilie Oana din Ploiesti.

I.G.

