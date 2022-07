Ialomitianu: Cresterea economica pentru 2012 ar putea fi revizuita in jos, in toamna

Cresterea economica pentru acest an, estimata in prezent la 1,1-1,2%, ar putea fi revizuita in jos, in toamna, daca nu sunt continuate investitiile sau exporturile vor incetini, a declarat deputatul PDL Gheorghe Ialomitianu, dupa intalnirea cu delegatia FMI, Comisiei Europene si Bancii Mondiale.

Fostul ministru al Finantelor a fost intrebat de jurnalisti care a fost cifra avansata de oficialii organismelor internationale in ceea ce priveste cresterea economica pentru acest an.

"In jur de 1,1-1,2%, dar este sub semnul intrebarii. Este posibil ca in toamna ea sa fie revizuita daca nu se continua cu investitii, exporturile vor inregistra reduceri, este posibil ca in toamna aceasta cifra sa fie revizuita in jos", a precizat deputatul PDL.

Proiectul privind rectificarea bugetara ia in calcul o crestere economica de 1,2% in acest an, revizuita de la 1,5% anterior.

Totodata, el a afirmat ca niciuna dintre masurile propuse cu ocazia acestei vizite a oficialilor FMI nu a fost batuta in cuie.

"Nicio masura nu este batuta in cuie, nicio masura fiscala, nici TVA la incasare, nici scutirea de contributii sociale. Cei de la FMI si CE sunt sunt deschisi pentru introducerea platii TVA la incasare si la scutirea de la plata contributiilor sociale pentru angajare de someri, dar trebuie ca Guvernul sa dovedeasca ca aceste masuri pot fi implementate fara efecte negative", a sustinut fostul ministru de Finante.

Ialomitianu a sustinut ca oficialii FMI au precizat ca orice masura care duce la reducerea veniturilor la bugetul de stat trebuie compensata cu taierea de cheltuieli.

"Nici macar introducerea impozitului regresiv (progresiv - n.r.) nu este agreata de FMI si au spus foarte clar ca trebuie sa vina cu reduceri de cheltuieli si nu cred ca actualul Guvern va trece la reducerea cheltuielilor (...) cheltuieli de personal, cheltuieli cu pensii, cheltuieli cu investitii, ca acestea sunt principalele cheltuieli din buget", a mai spus deputatul PDL.

