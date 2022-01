Ialomitianu, despre cresterile salariale: La un moment dat trebuie sa dai inapoi

Fostul ministru al Finantelor, Gheorghe Ialomitianu, a declarat ca este normal ca salariile bugetarilor sa creasca din nou, dupa ce au fost taiate "la un moment dat" cu 25%.

"La un moment dat, trebuie sa dai inapoi ce s-a taiat la un moment dat. Nu este o noutate, am discutat si anul trecut, in octombrie. Tot timpul am fost in analiza si in discutii cu Fondul Monetar International", a precizat Ialomitianu.

El a mentionat ca, printr-o analiza foarte severa asupra modului de cheltuire a banului public, "este posibil ca aceste masuri nuantate de domnul Basescu sa poata fi aplicate".

"O parte din ce nu s-a recuperat din taierile pe 2010, in ceea priveste salariile, se poate da la jumatatea anului 2012", este parerea fostului minsitru al Finantelor.

Acesta a mai afirmat ca masura de reducere a contributiilor sociale trebuie sa stea la dispozitia Guvernului si ca nu se pot atrage fonduri europene la nivel regional, ci se impune ca reforma statului sa fie implementata, aceasta urmand a se aplica "mai curand sau mai taziu".

Referitor la reducerea numarului de parlamentari, Gheorghe Ialomitianu a mentionat ca a sustinut totdeauna aceata masura si "un vot uninominal curat, dintr-un singur tur".

"Fara opozitie nu putem sa discutam proiectul de un singur tur. Atunci cand pui conditii si nu renunti la aceste conditii, nu vrei dialog. Lumea poate sa proteste, are dreptul, dar in mod pasnic si fara jigniri", a continuat fostul ministru al Finantelor, legat de protestele din Parlament.

El a mai spus ca tot timpul au exista discutii cu FMI si cu Banca Mondiala si ca, in luna ianuarie, rezultatele financiare sunt foarte bune, excedentul fiind de un miliard de lei.

Presedintele Traian Basescu a anuntat miercuri, cu ocazia discursului sau din Parlament, ca cere Puterii sa se gandeasca la recuperarea completa, de la 1 iunie, a sumelor taiate din salariile bugetarilor.

Basescu cere coalitiei ca de la 1 iunie sa se revina la salariile initiale ale bugetarilor

"(...) Este datoria mea si a dumneavoastra sa gandim si sa gasim solutii ca undeva in jurul datei de 1 iunie sa reintregim salariile bugetarilor, chiar daca in ianuarie am avut un excedent la buget, in februarie insa un deficit de 2 ori mai mare decat excedentul", s-a adresat Traian Basescu celor prezenti in Parlament, miercuri.