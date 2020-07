Gheorghe Multescu: Astazi am avut 18 jucatori la antrenament. Montini, Fabbrini, Sin si Popescu nu se simt inca bine

"E bine ca ne ocupam din nou de fotbal. Avem multi tineri printre noi, sunt foarte ambitiosi, probabil o sa apelam la ei pentru ca inca mai avem 4-5 jucatori care nu sunt vindecati, jucatori de baza, ca Montini, Fabbrini, Popescu, Sin. Ne-am orientat pe tinerii nostri furiosi care vor sa se bata, sa demonstreze ca merita sa devina jucatori de valoare. Am facut un antrenament dupa atata timp, jucatorii sunt dornici sa faca antrenament, sa faca ceva cu mingea, sa joace. Am stat 14 zile in carantina, foarte mult, dar nu i-am vazut pe jucatori afectati foarte tare, prabusiti, au suportat efortul, acum sa vedem si zilele urmatoare. Au venit cu placere dupa atata timp si au incercat sa dea mai mult decat ar trebui, sa vedem daca au acumulat oboseala.Au aratat totusi prospetime si dorinta de a juca din nou fotbal. Suntem in cantonament si ramanem pe toata durata campionatului. Trebuie sa luam toate masurile sa ajungem la ora jocurilor in cea mai buna forma sportiva. Nu suntem gata sa jucam la doua zile, sa vedem cu reusim sa ne imbunatatim situatia si forma de la zi la zi. Astazi am avut 18 jucatori la antrenament, mai avem 4-5 jucatori care nu se simt bine. Au o stare de disconfort, ca sa nu zic altfel. Asteptam din zi in zi sa revina la antrenament", a declarat Multescu, la Digi Sport.Secretarul general al Ligii Profesioniste de Fotbal, Justin Stefan, a declarat, miercuri, ca meciurile ultimei etape a play-out-ului vor fi amanate pana cand Dinamo isi disputa restantele."Este clar ca nu putem juca restantele lui Dinamo dupa etapa a XIV-a, sub nicio forma. Maine vom discuta acest aspect (n.r. - in Adunarea Generala a FRF ), va trebui sa impingem etapa a XIV-a pentru a permite clubului Dinamo sa-si desfasoare partidele restante. Probabil vom solicita si o modificare pe jocul de baraj, ar trebui sa se dispute undeva pe data de 18 august si sunt convins ca FRF ne va sprijini in acest demers, atat timp cat este agreat si cu detinatorii de drepturi media", a declarat Stefan, la Telekom Sport.Anterior, tot miercuri, Stefan a anuntat ca FC Dinamo si-a recuperat o parte dintre jucatorii care au fost infectati cu noul coronairus si va fi programata in campionat "Dinamo a primit, astazi, un raspuns favorabil de la DSP Ilfov, cel mai probabil meciul cu Voluntari va avea loc duminica si maine in cadrul Adunarii Generale a LPF vom discuta despre moddificarea calendarului competitional, astfel incat sa putem termina si play-out-ul pe terenul de joc.Nu am o situatie in acest moment (n.r. - cu privire la cati jucatori apti de joc are Dinamo), nu au acuzat lipsa jucatorilor si intr-adevar au mici probleme pe ceea ce inseamna pregatirea acestora, ei au stat izolati in toata aceasta perioada, insa au inteles ca trebuie sa terminam competitia pe teren, sprijina aceasta idee in totalitate, au inteles ca trebuie sa respecte relatia contractuala pe care o avem cu EAD-ul (n.r. - detinatorul drepturilor TV)", a declarat Stefan, la Digi Sport.Meciul Academica Clinceni - Dinamo conteaza pentru etapa a VIII-a a Ligii I. Dinamo nu a mai jucat niciun meci din 12 iulie. La 16 iulie, au aparut cazuri pozitive de infectare cu noul coronavirus in lotul echipei "alb-rosii", numarul acestora ajungand la 21, dintre care 18 jucatori.Dinamo, penultima in clasament, mai are de jucat sapte meciuri din play-out-ul Ligii I, fata de numai doua-trei cate mai au majoritatea celorlalte echipe.