De ce primarii marilor orase care sunt prinsi cu spaga trebuie sa execute pedeapsa in penitenciar

Trei judecatori: "Vinovat"

"Functia presupune o inalta probitate morala"

Pe 5 august 2020, Nichita si-a inceput executarea pedepsei in Penitenciarul din Iasi. Inaintea lui, instantele au mai dat condamnari definitive si altor fosti primari ai unor mari orase, unii cu executare in penitenciar - in general cazurile de coruptie directa, altii cu suspendarea executarii- cazurile de abuz in serviciu:(Constanta)- 9 ani de inchisoare,(Cluj Napoca)- 4 ani si 6 luni de inchisoare,(Craiova)- 3 ani de inchisoare (reabilitat, reales consilier local),(Ramnicu Valcea)- 2 ani si 6 luni de inchisoare (reabilitat, reales primar),(Piatra Neamt) - 3 ani si 6 luni de inchisoare,(Timisoara)- 3 ani de inchisoare cu suspendare,(Buzau)- 3 ani de inchsoare cu suspendare si(Ploiesti)- 3 ani de inchisoare cu suspendare.Trebuie spus ca Nichita a sustinut tot procesul ca este nevinovat, inclusiv in momentul in care a fost urcat in duba si dus la penitenciar. Totusi, trei judecatori, unul de la Tribunalul Bucuresti si doi de la Curtea de Apel Bucuresti, au ajuns la concluzia ca fostul edil este vinovat de luare de mita. Motivarea acestei sentinte a fost publicata saptamana trecuta."Apararile inculpatului Nichita Gheorghe, insa, nu sunt sustinute de niciun mijloc de proba, neputand fi avute in vedere de catre instanta de apel, solicitarea sa de achitare fiind neintemeiata," arata Curtea de Apel Bucuresti.Fostul primar a fost gasit vinovat ca a cerut 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit firmei UTI si unei alte firme, precum si reduceri la un hotel de lux din Bucuresti, dar si cazare in China. Totalul sumelor si al beneficiilor primite drept mita de catre Gheorghe Nichita este de 3.693.710 de lei, potrivit procurorilor DNA "Fata de probele administrate, Curtea retine ca sunt intrunite elementele constitutive ale infractiunii de luare de mita, initiativa intregii activitati infractionale, concretizata prin pretinderea procentului de 10% din valoarea contractului, a apartinut inculpatului Nichita Gheorghe, in vara anului 2013, anterior incheierii sale, infractiunea de luare de mita consumandu-se in momentul in care actiunea de pretindere a inculpatului Nichita Gheorghe a ajuns la cunostinta inculpatilor Mardarasevici Iulius Gabriel si Urdareanu Tiberiu, in conditiile in care atributiile de serviciu ale inculpatului Nichita Gheprghe se circumscriu semnarii contractului si aprobarii efectuarii platilor, potrivit art. 62 pct. 1 din Legea nr. 215/2001 si art. 63 pct. 4 lit. a din Legea nr. 215/2001," se arata in sentinta."Colectarea mitei in conturile Information Business Consulting SRL si primirea de la inculpatul Mardarasevici Iulius Gabriel a unor beneficii materiale, tot in scopul derularii contractului incheiat, sunt dovedite, de asemenea, de probele mentionate," conchid magistratii.Cum explica Curtea de Apel Bucuresti de ce a marit la 5 ani condamnarea lui Nichita?"Curtea apreciaza ca, raportat la criteriile prevazute de art. 72 C.p. din 1968 (), prima instanta trebuia acorde o mai mare importanta, la individualizarea pedepsei aplicate inculpatului Nichita Gheorghe, gradului de pericol social deosebit de ridicat al faptei, concretizat in natura infractiunii, savarsirea acesteia, in calitate de primar al unuia dintre cele mai mari orase ale tarii-functie electiva de autoritate publica, ce presupune o inalta probitate morala si profesionala, fiind afectate, pe langa relatiile sociale privitoare la buna desfasurare a atributiilor de serviciu, si cele referitoare la increderea publica in buna credinta si integritatea persoanelor alese in functii de autoritate publica, la respectul fata de autoritatile si institutiile publice, la prestigiul si credibilitatea autoritatilor statului.De asemenea, este de subliniat cuantumul foarte mare al sumei pretinse cu titlu de mita, provenienta acesteia din banii publici, dar si procedeul utilizat pentru a strange mita () si a-i da o aparenta licita, ceea ce sporeste periculozitatea infractionala. Astfel, Curtea considera ca, prin majorarea pedepsei cu un an inchisoare, scopul coercitiv, educativ si preventiv al pedepsei va fi atins fata de inculpatul Nichita Gheorghe, tinand seama si de circumstantele sale personale," motiveaza magistratii.Judecatorii au explicat ca in cazul lui Nichita, "numai executarea in regim de detentie a pedepsei inchisorii este apta sa asigure scopul pedepsei."Trebuie spus ca Nichita mai are pe rolul instantelor un dosar, in care este acuzat de DNA ca s-a folosit de politia locala pentru a-si urmari amanta prin oras. In acel caz, el a fost condamnat de magistratii Tribunalului Iasi, in prima instanta, la cinci ani si doua luni de inchisoare.