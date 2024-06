Nichita sustine ca a apelat la psiholog - pasiunea pentru iubita lui depasea limitele normalului

Primarul municipiului Iasi, Gheorghe Nichita, a recunoscut in fata judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti ca este extrem de gelos, iar pasiunea pe care a dezvoltat-o pentru Adina Samson iese din limitele normalului, motiv pentru care a apelat si la sprijinul unui psiholog.

Detalii despre acest caz apar in motivarea deciziei judecatorilor de la Tribunalul Bucuresti, care au respins pe 1 mai propunerea procurorilor DNA de arestare preventiva a primarului din Iasi.

Primarul gelos Nichita: Nu sunt nici robot, nici puritan. Necazurile sunt pentru toata lumea

In fata judecatorilor de la Tribunal, Gheorghe Nichita a sustinut ca iubita lui, Adina Samson, sufera de o boala autoimuna, iar el a facut tot ce este posibil pentru a-i reda acesteia starea de sanatate, inclusiv la unitati medicale din Germania.

Sub control judiciar pentru ca si-a spionat iubita, primarul Nichita si-a luat concediu

Primarul a aratat ca, in anul 2014, in timp ce se afla intr-o tabara in judetul Hunedoara, a primit un telefon de la sora Adinei Samson, care i-a spus ca aceasta din urma se afla intr-o stare extrem de grava, motiv pentru care a trimis-o imediat pe sefa lui de cabinet pentru a o convinge sa mearga la spital.

Mai mult, Nichita a declarat ca Adina Samson a avut mai multe caderi psihice, fiind aproape de o tentativa de suicid.

Stenograme de tot rasul in dosarul Nichita: Cum a pus primarul gelos toata Politia din Iasi pe urmele iubitei

Primarul le-a mai spus judecatorilor ca a petrecut timp indelungat cu Adina Samson si ca "ii este extrem de greu sa accepte ideea despartirii, fiind extrem de gelos, constientizand insa ca este o diferenta de varsta de 25 de ani".

Primarul Iasiului, Gheorghe Nichita, retinut de DNA

"Pasiunea pe care a dezvoltat-o pentru martora Samson Adina Mihaela iese din limitele normalului, motiv pentru care a apelat si la sprijinul unui psiholog care este chiar decanul Facultatii de psihologie din Iasi. Nu crede ca trebuie sa fie arestat pentru o pasiune umana, pe care incearca sa o amelioreze si sa o vindece", le-a mai declarat primarul magistratilor, potrivit motivarii instantei.

Potrivit DNA, in perioada ianuarie - aprilie, Gheorghe Nichita, abuzand de functia de primar, i-a determinat pe doi sefi ai Politiei Locale Iasi sa o supravegheze pe iubita lui, Adina Samson.