UPDATE FOTO Gheorghe Nichita a fost scos in catuse din vila din Iasi si dus la penitenciar. Fostul primar urmeaza sa execute 5 ani de inchisoare pentru spaga

Ce a mai decis Curtea

In faza de fond a procesului, fusese condamnat la 4 ani de inchisoare cu executare, pentru luare de mita.Politistii l-au ridicat de acasa, in jurl orei 19.00, pe Gheorghe Nichita pentru a-l duce sa execute pedeapsa. Fostul edil a fost incatusat, dar peste actuse si-a pus o camasa. Inainte de a fi urcat in masina, Nichita s-a arat surprins de condamnarea primita: "Am pledat nevinovat tot timpul, nu ma asteptam la acest verdict"In acelasi dosar, omul de afaceri Tiberiu Urdareanu a fost condamnat la opt luni de inchisoare cu suspendare.Alti doi afaceristi in acest caz au ramas cu pedepsele din faza de fond a procesului, Gabriel Mardarasevici a fost condamnat in acest caz la 1 an de inchisoare cu suspendare, iar Mihai Tanasescu la 8 luni de inchisoare.Curtea de Apel Bucuresti a mai decis confiscarea de la mituitorii din acest caz a unor sume uriase: de la directorul SC Information Business Consulting SRL (IBC), Gabriel Mardarasevici- suma de 2,4 milioane de lei si de la afaceristul Tiberiu Urdareanu- presedinte al grupului de firme UTI a sumei de 1,2 milioane de lei.Instanta a mai confiscat de la Gheorghe Nichita suma totala de 71214,76 lei primita efectiv cu titlu de mita, "cu obligarea inculpatului la plata catre stat a acestei sume."Dupa cum aratam, decizia este definitiva.In decembrie 2015, procurorii din cadrul Directiei Nationale Anticoruptie - Sectia de combatere a coruptiei au dispus trimiterea in judecata a lui Gheorghe Nichita, a presedintelui grupului UTI, Tiberiu Urdareanu, a vicepresedintelui UTI Mihail Tanasescu, a directorului SC Information Business Consulting SRL (IBC), Iulius Gabriel Mardarasevici.Nichita a fost acuzat de luare de mita, iar Tiberiu Urdareanu, Iulius Gabriel Mardarasevici si Mihail Tanasescu de dare de mita. Nichita a fost acuzat ca a primit 10% dintr-un contract de aproape 70 de milioane de lei atribuit UTI si unei alte firme, precum si reduceri la un hotel de lux din Bucuresti, dar si cazare in China.Dupa ce a facut un pas inapoi ca urmare a implicarii in dosarul de coruptie, Gheorghe Nichita, fost vicepresedinte PSD la nivel national, a devenit in primavara anului 2017 consilier al presedintelui CJ Iasi, Maricel Popa.In decembrie 2016, Nichita a incercat sa ajunga in Parlament, candidand la Camera Deputatilor pe lista PRU , partidul lui Bogdan Diaconu.Fostul primar PSD mai este implicat intr-un dosar penal, in care a fost trimis in judecata in noiembrie 2015. In acest dosar, procurorii l-au acuzat ca ar fi utilizat Politia Locala pentru a-si urmari fosta iubita. Alaturi de Nichita, au fost deferiti justitiei fostul director al Politiei Locale Iasi Liviu Hliboceanu si un fost sef de serviciu din institutie.