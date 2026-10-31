Gheorghe Piperea spune că singura șansă de a mai bloca majorarea imensă a impozitelor pe locuințe este instanța. Creșterile intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027

Autor: Daniel Groza
Sambata, 31 Octombrie 2026, ora 14:11
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Gheorghe Piperea spune că singura șansă de a mai bloca majorarea imensă a impozitelor pe locuințe este instanța. Creșterile intră în vigoare de la 1 ianuarie 2027
Gheorghe Piperea, europarlamentar AUR FOTO Facebook/ AUR

Europarlamentarul AUR Gheorghe Piperea acuză Guvernul că îi induce în eroare pe români cu promisiuni privind amânarea majorării impozitelor pe locuințe, în condițiile în care nu există modificări concrete ale Codului fiscal sau ale PNRR. Piperea avertizează că, de la 1 ianuarie 2027, proprietarii ar putea suporta creșteri semnificative ale taxelor și susține că singura cale prin care majorările nejustificate pot fi oprite este contestarea lor în instanță.

Europarlamentarul avertizează că românii riscă majorări uriașe ale impozitelor pe locuințe de la 1 ianuarie 2027, ca urmare a obligațiilor asumate prin PNRR, negociat de Cristian Ghinea și Florin Cîțu. Piperea acuză Guvernul că încearcă să ascundă pericolul în spatele unor promisiuni de amânare, fără modificări concrete ale legii sau ale PNRR, în timp ce românii riscă să plătească prețul unor promisiuni guvernamentale fără acoperire legală.

„Problematica impozitelor pe imobile este nu doar gravă, ci și inflamată politic. Față de dezbaterea demarată de mine ieri, referitoare la riscul ca, de la 1 ianuarie 2027, să crească enorm taxele locale pe imobilele cu destinație rezidențială, s-au aruncat acuzații de dezinformare sau exagerare.

Pentru claritate, lucrurile stau așa:

– există certitudini legale;

– există obligații asumate prin PNRR;

– există declarații birocratice de amânare a reevaluării locuințelor după criteriul prețului pieței;

– există minciuni oficiale", arată Piperea, pe pagina oficială a partidului.

Europarlamentarul arată că imobilele nerezidențiale, aparținând persoanelor juridice sau fizice, sunt taxate local, în teorie, cu 0,2-1,3% pe an, dar primăria poate decide ca taxa să fie majorată cu 50%, deci taxa locală poate ajunge până la 2,95% din valoarea de piață. Dacă evaluarea la valoarea de piață nu s-a făcut în ultimii 5 ani, se poate aplica o taxă penalizatoare de 2%. Piperea transmite că acestea sunt norme legale, nu dezinformări sau exagerări.

"Cum spuneam în vară, primăria lui Fritz le-a menținut timișorenilor o taxă de acest gen, de 2,95%. Pe imobilele nerezidențiale, ca să fie clar. Destul de mulți au dat în judecată Primăria Timișoara pentru anularea taxei majorate, dar nu toți, așa că taxa este încă aplicabilă. Dacă persoana fizică are o casă pe care o utilizează (chiar și parțial):

– pentru cabinet contabil, avocațial, notarial, medical sau de psihologie;

– ca grădiniță ori cafenea;

– sau dacă o dă cu chirie în sistem Airbnb, casa poate fi recalificată drept nerezidențială.

De aici, un uriaș salt de taxă locală, exact ca în exemplul persoanei din Craiova care mi-a scris ieri că a fost notificată că o să îi crească taxa de la 1.500 de lei pe an la 1.600 de lei pe lună. Taxa de 2,95% se aplică la valoarea de piață, iar nu la valoarea impozabilă. Iar dacă reevaluarea nu s-a făcut în ultimii 5 ani, se aplică o penalitate de 2%. De aici, aceste cifre amețitoare", arată europarlamentarul.

Acesta afirmă că obligația de majorare este asumată prin PNRR.

"Pentru motive știute doar de inteligenții care au „negociat” PNRR, mă refer la Ghinea și Cîțu, s-a asumat obligația modificării legislației fiscale în așa fel încât proprietățile imobiliare personale, inclusiv casele, locuințe familiale, să fie identificate și înregistrate digital (e-Proprietatea…), la valoarea de piață. După aceea, taxele locale pe casele de locuit urmează a se aplica la valoarea de piață, care este de 4–25 de ori mai mare decât valoarea „contabilă” în orașe ca București, Cluj, Timișoara, Iași, Constanța sau Craiova.

Termenul de punere în aplicare a acestui „jalon” din PNRR este 1 ianuarie 2027. În caz contrar, România nu doar că nu va mai primi o parte din „pomana” din PNRR, dar va fi și penalizată financiar", arată Piperea.

Europarlamentarul AUR spune că declarațiile de presă ale unor miniștri nu țin loc de modificare a PNRR sau a legii.

„Oficial, nu există niciun amendament la PNRR care să permită eliminarea sau amânarea acestei măsuri de „restructurare și reziliență”. De asemenea, în privința taxelor pe imobile nerezidențiale, nu există nicio modificare a Codului fiscal sau a hotărârilor consiliilor locale de reducere a cifrei maximale de 2,95% a taxei locale. Există doar declarații ale ministrului Finanțelor cum că s-ar fi negociat cu UE amânarea măsurii și renunțarea la aplicarea ei în 2027 (nu știu cu ce încălzește această amânare, căci hipertaxa locală va fi tot atât de rea și în 2028…)", transmite avocatul Gheorghe Piperea.

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