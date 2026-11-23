Avocatul Gheorghe Piperea susține că cinci dintre cele zece bănci amendate de Consiliul Concurenței pentru manipularea ROBOR au pierdut procesele prin care au încercat să suspende sancțiunile și pot fi executate silit pentru plata amenzilor.

"Numărul băncilor care au manipulat ROBOR și care au pierdut procesele de suspendare a amenzilor aplicate de Consiliul Concurenței a ajuns la cinci (dintr-un total de zece).

Toate cele zece bănci implicate trebuie să achite amenda totală de 3,7 miliarde lei și asta chiar de vinerea trecută.

Cele cinci bănci care au pierdut deja procesele de suspendare au de dat cca 1,8 miliarde de lei statului și pot fi deja executate silit", transmite Piperea.

Potrivit acestuia, băncile trebuie să modifice și mecanismul de calcul al ROBOR pentru creditele în derulare, ceea ce ar putea duce la scăderea ratelor unor clienți, iar persoanele care au fost prejudiciate ar putea solicita despăgubiri.

"Dar mai important pentru clienți este că aceste 5 bănci trebuie să modifice de îndată mecanismul de calculare a ROBOR în toate contractele în lei cu dobândă variabilă pe bază de ROBOR aflate în derulare. Modificarea ar putea duce la scăderea ratei lunare a clienților prin eliminarea a 1-2 ppt din ROBOR.

De asemenea, clienții sau foștii clienți ai acestor 5 bănci pot cere despăgubiri constând în aceste 1-2 ppt care s-au adăugat ilegitim timp de 8 ani ratelor lor. Acești potențiali reclamanți trebuie să știe că existența pagubei este prezumată (banca poate proba că paguba nu provine din manipularea ROBOR ci de la schimbările climatice). Cei păgubiți trebuie să știe, la rândul lor, că băncile cartelare nu vor plăti despăgubiri de bună voie. Nu fără procese cu zeci de mii dintre ei…", arată Piperea.

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Cele 5 bănci care au pierdut deja procesele sunt: CEC Bank; BCR; Unicredit Bank; BRD; Exim Bank, Banca Românească.

Avocatul este convins că și celelalte 5 bănci sancționate vor pierde și ele procesele de suspendare: Banca Transilvania, Raiffeisen, ING, OTP Bank România (a fuzionat cu BT între timp, deci amenzile și despăgubirile aferente trec în sarcina BT), Libra Internet Bank și Intesa.

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