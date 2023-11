Pogea: Deficitul din primele 11 luni a ajuns la 6%

Deficitul bugetar a urcat la 6% din produsul intern brut, in primele 11 luni din acest an, fata de 5,1%, cat era in luna octombrie, potrivit ministrului interimar de Finante, Gheorghe Pogea.

In noiembrie, veniturile bugetare au ajuns la 12,1 miliarde de lei, cu 125 de miliarde de lei mai mult fata de luna precedenta, relateaza Mediafax.

Pentru acest an, FMI a cerut autoritatilor romane sa nu depaseasca tinta de deficit de 7,3% din PIB, fiind mai indulgenti fata de contractul initial, unde se prevedea un nivel de 4,6 procente din PIB. Insa, potrivit ultimelor prognoze, deficitul va ajunge la 7,8 - 8% din PIB.

"Mai avem 1,3 puncte procentuale pentru luna decembrie pana la cifra stabilita cu FMI de 7,3% din PIB. Au fost probleme de depasire a cheltuielilor de personal la nivelul autoritatilor locale si entitatilor autofinantate. Suntem preocupati ca si autoritatile locale sa ia masuri pentru incadrarea in parametrii stabiliti cu institutiile financiare internationale", a declarat Pogea.

