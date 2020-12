Deputatul PNL, Daniel Gheorghe, despre procedura privind trecerea la parlament unicameral: Este specific tarilor mici si cu interese limitate

"Vad ca doamna Anca Paliu-Dragu a' lu' Ciolos, tocmai vorbeste despre trecerea la Parlament unicameral. Parlamentul unicameral este specific tarilor mici si cu << interese limitate >>, nicidecum unei natiuni europene insemnate precum Romania. Tinand cont ca doamna Dragu s-a trezit la intaiul sau mandat parlamentar direct presedinte al Senatului, deci al doilea om in stat dupa presedinte, pot considera aceste intentii urmari firesti ale euforiei dumneaei dar le mai pot pune si pe seama lipsei de experienta politica si a intelegerii complet eronate a fundamentelor parlamentarismului", a scris liberalul Daniel Gheorghe joi pe pagina sa de Facebook Deputatul PNL a mai spus ca un Parlament unicameral ar afecta si calitatea actului legislativ "Noi, Romania, avem Parlament bicameral de la anul 1864 cand domnitorul Alexandru Ioan Cuza pune bazele Senatului sub numele de << corp ponderator >> iar unicul moment din istorie cand am avut legislativ unicameral este in timpul de trista amintire al dictaturii comuniste care a impus butaforia numita << Marea Adunare Nationala >> . Eu personal, ca National-Liberal, sustin deschis reducerea numarului de parlamentari atata timp cat totul este realizat responsabil si in limitele Constitutiei Romaniei insa va afirm cu tarie ca parlamentul unicameral este o traznaie populista care poate afecta grav functionarea democratiei romanesti periclitand atat calitatea actului legislativ cat si rolul Parlamentului Romaniei de expresie a suveranitatii poporului!", a explicat Gheorghe.Acesta a mai precizat ca de la USR -PLUS si echipa lui Dacian Ciolos "ne putem astepta la absolut orice"."In rest de la USR-PLUS si de la echipa lui D.J. Ciolos ne putem astepta la absolut orice, democratia este foarte incomoda pentru cei carora le sta in gat cuvantul << National >>! Internationala birocrata nu poate trece cu tancul peste echilibrul puterilor din Romania si nici nu poate reduce la absurd aproape doua secole de istorie parlamentara romaneasca!", a completat liberalul.Presedintele Senatului, Anca Dragu, a anuntat joi infiintarea unei comisii parlamentare comune pentru punerea in aplicare a referendumului din 2009, cand romanii au votat pentru un parlament unicameral, cu maximum 300 de parlamentari."Vom infiinta o comisie parlamentara comuna la nivelul Camerei si Senatului, care are ca scop intregul proces electoral, dar si aplicarea acestei masuri", a declarat joi, 24 decembrie, Anca Dragu la Digi24.Comisia va fi infiintata la inceputul anului viitor, daca nu se reuseste in ultima saptamana din acest an."Probabil la inceputul lunii ianuarie. Incercam si acum, saptamana viitoare, in masura in care vom avea toate avizele", a mai precizat Anca Dragu.CITESTE SI: