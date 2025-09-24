Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean: „M-am rugat efectiv de ea să preia funcția”

Președintele CJ Suceava, Gheorghe Șoldan, și-a numit nașa de cununie manager la Spitalul Județean: „M-am rugat efectiv de ea să preia funcția”
Gheoghe Șoldan, vicepreședinte PSD - Foto Facebook Gheorghe Șoldan

Gheorghe Șoldan, președintele Consiliului Județean Suceava (PSD), a delegat-o pe nașa sa de cununie, Larisa Blanari, ca manager interimar al Spitalului Județean Suceava pentru următoarele șase luni, până la organizarea unui concurs pentru funcția permanentă, potrivit G4media.ro.

Contactat de jurnaliștii de la G4, Șoldan a explicat că nu s-a gândit la relația personală când a făcut nominalizarea: „I-am cedat prerogativele vicepreședintelui CJ Suceava ca să facă numirea, pentru că soția mea trebuie să nască la București. Nu m-am gândit la faptul că Larisa Blanari este nașa mea de cununie. Trebuia făcută numirea azi, pentru că expira mandatul vechiului manager. Ne aflăm la al cincilea refuz de a prelua spitalul, după ce mulți alți doctori au refuzat funcția de manager sau director medical”, a declarat președintele CJ Suceava.

Gheorghe Șoldan spune că a insistat ca Larisa Blanari să preia funcția mai ales pentru că nimeni nu mai dorea postul de manager: „M-am rugat efectiv ca nașa mea de cununie să preia funcția, fiindcă ea a fost fostul președinte al Casei de Sănătate de la Suceava”.

Întrebat despre legătura personală, Șoldan a afirmat: „N-are nicio legătură. Eu am 30 și ceva de nași și cumătri. Asta e viața mea, am făcut politică de la 16 ani. Faptul că m-am rugat de Dumnezeu să preia funcția de manager este partea a doua”.

Salariul și motivele refuzurilor

Președintele CJ Suceava a explicat că unul dintre principalele motive pentru care medicii nu doresc să preia funcția este salariul relativ mic. Venitul net al managerului Spitalului Județean este de aproximativ 14.000 de lei, în timp ce un medic urgentist câștigă între 19.000 și 20.000 de lei, iar un medic specialist peste 30.000 de lei, inclusiv gărzi.

Larisa Blanari, economist de profesie și soția omului de afaceri Vasile Blanari, a demisionat din PSD în aprilie 2025, renunțând și la funcția de președinte al organizației județene de femei. Gheorghe Șoldan este finul soților Blanari.

Anterior, Larisa Blanari fusese luată în calcul și pentru șefia Antifraudă Suceava, însă restructurarea regională nu a mai avut loc.

Cine este Gheorghe Șoldan

Pe plan politic, Gheorghe Șoldan se impune tot mai mult ca unul dintre liderii tineri influenți ai PSD. În doar un an, a trecut de la statutul de parlamentar fără un rol major la poziția de lider regional cu impact semnificativ în partid. Surse politice afirmă că Sorin Grindeanu îl susține pentru funcția de prim-vicepreședinte național pentru a evita o candidatură a acestuia la șefia partidului.

În interiorul PSD, Șoldan este cunoscut ca unul dintre principalii contestatari ai lui Paul Stănescu și ca liderul unei grupări de tineri parlamentari, primari și șefi de Consilii Județene, considerată „puternică și foarte influentă”. Această rețea de sprijin îi oferă un capital politic important în competițiile interne ale partidului.

