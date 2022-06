Gheorghe Stefan "Pinalti" va fi eliberat conditionat. A plans in fata judecatorilor

Gheorghe Stefan, fostul primar din Piatra Neamt, condamnat la inchisoare in dosarul Microsoft, va fi eliberat conditionat, decizia fiind una definitiva.

Tribunalul Prahova a respins, miercuri, contestatia procurorilor DNA la decizia Judecatoriei Ploiesti, care admisese deja cererea de eliberare conditionata a lui Gheorghe Stefan.

Judecatoria Ploiesti admisese cererea de eliberare conditionata a lui Gheorghe Stefan deoarece pe parcursul executarii pedepsei nu a fost sanctionat disciplinar si a participat la diferite activitati, dar decizia a fost atacata de catre procurorii DNA.

In motivarea Judecatoriei Ploiesti se arata ca fostul primar din Piatra Neamt poate fi eliberat intrucat "a avut un comportament pozitiv, s-a indreptat si se poate reintegra in societate".

"Pinalti" a plans in fata judecatorilor

Prezent miercuri la Tribunalul Prahova, Gheorghe Stefan a plans in fata judecatorilor, in momentul in care i s-a dat cuvantul, el spunand ca regreta faptele pentru care a fost condamnat.

Inainte de a termina ce avea de spus judecatorilor, fostul edil a izbucnit in lacrimi, moment in care si-a incheiat discursul.

Gheorghe Stefan a fost incarcerat pe 3 octombrie, anul trecut, pedeapsa totala fiind de 1.278 de zile.

Pentru liberarea conditionata, fostul primar trebuie sa fi executat 426 de zile.

In motivare se arata ca Gheorghe Stefan a executat 297 de zile, la care se adauga 235 de zile de arest preventiv si 13 zile primite pentru munca prestata, in total fiind 545 de zile executate si castigate.

Fostul primar din Piatra Neamt a fost condamnat la sase ani de inchisoare in dosarul Microsoft, insa Curtea de Apel Ploiesti a redus pedeapsa la trei ani si jumatate de detentie. Totodata, Gheorghe Stefan a fost condamnat la trei ani de inchisoare in dosarul privind finantarea PDL. In iulie, Tribunalul Prahova a admis cererea lui "Pinalti" de contopire a celor doua pedepse.

