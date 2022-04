Ce a însemnat „luna de miere” pentru un participant la Revolta de la Brașov: „Mi-au spus că mă duc acolo unde se încălzesc gloanțele”

Un participant la Revolta de la Brașov din 1987 a povestit marți, 12 aprilie, despre torturile la care a fost supus de forțele de represiune ale regimului comunist, audiat fiind, ca martor, în procesul torționarilor lui Gheorghe Ursu. După greva masivă care l-a pus pe gânduri pe Ceaușescu, acesta a fost adus de la Brașov la București unde a trecut prin bătăile Miliției și prin torturile psihice ale Securității.

Dan Iacob a fost audiat la Înalta Curte de Casație și Justiție în dosarul în care foștii ofițeri de Securitate marin Pîrvulescu și Vasile Hodiș sunt judecați în apel pentru infracțiuni contra umanității în legătură cu asasinarea disidentului Gheorghe Ursu. Cei doi sunt ultimii rămași în viață dintr-un lot de militari printre care se numărau George Homoştean (fost ministru de interne), precum și Tudor Postelnicu (șef al Departamentului pentru Securitatea Statului în timpul regimului Ceaușescu), însă ultimii au murit înainte de proces.

Dan Iacob a relatat că era proaspăt căsătorit în 1987, moment în care a participat ceea ce s-a numit „Revolta de la Brașov”, atunci când muncitori de la mai multe platforme industriale au intrat în grevă, care a degenerate într-o manifestație împotriva regimului comunist. Pentru faptul că a participat la acel protest, Dan Iacob avea să își petreacă „luna de miere” în beciurile Miliției și ale Securității.

Arestarea: „Un coleg mi-a spus: recunoaște, că ăștia ne omoară!”

„Am fost arestat, m-au ridicat de acasă în 18 noiembrie 1987 sub pretextul unui viol și am fost dus la Miliția Săcele. Motivul ridicării a fost confruntarea cu victima. Nu am recunoscut fapta și așa mi-au spus că au informații că pe dată de 15 am participat protest. M-au încătușat și m-au dus la Miliția din Brașov. Erau foarte multă lume arestată. M-au băgat într-o celulă și la un sfert de oră am fost scos la anchetă. M-au întrebat dacă am participat la eveniment. Am mințit că am fost la o prietenă de-a mea. Au mutat un dulap și, în spatele lui, se află un belciug. Legat cu mâinile la spate și trecute printre picioare am fost agățat de acel belciug. Am fost bătut și m-am trezit în celulă după câteva ore. Din nou am fost luat la interogatoriu și s-a făcut o confruntare cu un coleg de muncă. A fost scos de sub un birou, era așa de bătut că nu l-am recunoscut. A spus: ‘Dănuțe, recunoaște, că ăștia ne omoară!’ ”, a relatat martorul.

Dan Iacob a declarat că milițienii au adus un câine pentru a-l determina să recunoască participarea la Revolta de la Brașov.

„Apoi am fost dus într-o altă încăpere, cu birou. Pe birou erau mai multe poze. Un milițian mi-a cerut să mă găsesc în acele poze. A intrat în coleg de-al lui și a început să mă lovească cu bastonul în cap, acuzându-mă că umblu în acte. M-a pus să stau în genunchi la capătul biroului și apoi a ieșit. După ce a ieșit acesta, a intrat primul și m-a luat și el la bătaie că nu i-am ascultat ordinul de a mă identifica în poze. A chemat un soldat și am fost dus din nou în celulă. Am fost lăsat până aproape de miezul nopții. La miezul nopții m-au scos în alt birou cu un milițian însoțit de un câine. A spus că acel câine este dresat să recunoască mincinoșii. M-ai pus să stau într-un picior după o demonstrație făcută cu câinele, dându-i totodată comanda ‘atac’. Milițianul a părăsit camera și eu am rămas într-un picior și câinele în fața mea. După o perioadă nu am mai rezistat și când făceam o mișcare câinele mârâia. Mi-a venit ideea să îl scuip, că să îl păcălesc. Câinele, dând cu laba să se șteargă, schimbăm piciorul. După o perioada a intrat milițianul și m-a întrebat ce sport am făcut. Am spus că am făcut lupte. A zis că am o structura bună și a dat ordin să fiu dus în altă cameră”, a spus Dan Iacob.

Ancheta în beciurile Miliției: „Am fost bătut la tălpi până m-am pierdut cunoștința”

Văzând că nu au obținut ce au vrut cu ajutorul câinelui, milițienii au început să îl tortureze.

„Acolo am fost urcat pe un scaun în genunchi cu față la zid și tălpile spre cameră. Milițianul a început să mă bată la tălpi. Urlam ca din gură de șarpe, mi-am pierdut cunoștința și m-am trezit în celulă. Nu am mai fost scos la anchetă până pe 18 dimineața. Mi s-au pus cătușe la mâini și lanțuri cu o bilă de metal la picioare, fiind considerat periculos. Mai erau colegi tot așa. Am fost urcați într-o dubă cu destinație necunoscută, nu spuneau unde ne duc. Unui milițian i-am spus că mă strâng cătușele. A zis: ‘până unde mergeți voi, este suficient’. Am întrebat unde mergem și mi-a răspuns: ‘unde se încălzesc gloanțele’. În dubă i-am recunoscut pe doi dintre colegii mei. Unul m-a întrebat: ‘Am auzit bine, ne împușcă?’ Eu am zis: cred că da. Am mers 40-50 de minute cu duba. Am văzut plopi pe marginea drumului și am dedus că suntem pe Calea București. După 40 minute a oprit duba și au coborât 2 ofițeri cu mitraliere. Au deschis ușa doar ca să îi vedem și am plecat mai departe. Am ajuns la Securitate, pe Calea Rahovei. Acolo am fost băgați în celulă, iar după 20 de minute am fost scoși la anchetă”, a relatat martorul.

„Jocurile” murdare ale Securității: „Duceți-l și împușcați-l!”

Un ofițer i-a spus lui Dan Iacob că nu mai are nume și că de atunci încolo va fi strigat „416”.

„Mi-a mai spus că pentru circumstanțe atenuante voi primi 20 de ani și pentru agravante voi fi executat, că depinde numai de mine. Am fost dus în camera până dimineața. Dimineața a început din nou anchetă. Mi-am menținut declarația dată la Brașov . Am fost dus la ‘bicicletă’. E acel cadru de metal pe care ți-l băgau pe sub brațe, iar cu picioarele atingeai foarte puțin pământul. După o perioadă ai senzația că ți se desprind brațele și omoplații. În jurul prânzului am fost luat și dus din nou la anchetă. Au spus că soția și mama mea se prostituează în arest că să fiu eu liber. Nu pot reproduce cuvintele. Au spus că dacă recunosc, ele vor fi libere și eu voi lua 18 ani. Atunci am recunoscut tot ce am făcut pe 15 noiembrie. Ofițerul a spus apoi: ‘am scos totul de la el, duceți-l și împușcați-l’. M-au într-o celulă cu sânge aruncat pe jos pentru a mă impresiona. Când s-a deschis vizeta am primit ordinul: ‘în genunchi’. Am spus asta e, Dumnezeu cu mila. Nu a fost să fie așa, era parte a torturii psihice”, a spus Dan Iacob.

După ancheta de la București, cei care au participat la grevă au fost duși cu un autobuz înapoi la sediul Miliției din Brașov, escortați fiind de oameni înarmați și de un procuror.

„Acolo ni s-au înapoiat actele și hainele. Generalul Mihaela ne-a ținut un discurs în care a spus că a două zi va avea loc procesul. A zis că nu vom fi condamnați la închisoare, ci doar mutați cu serviciul, dacă semnăm o foaie. Mulți dintre noi au semnat. Am fost arestat cu 74 de kilograme și m-am întors cu 50. Procesul era cu 61 de persoane și a durat 30 de minute, timp în care am fost strigați de judecători. Le-am spus: aveți în vedere tinerețea mea, voi fi stăruitor în muncă, mă voi reabilita. Condamnarea a fost de 6 luni cu suspendare. Eram bucuros, nu știam ce va urma. Am fost dus la întreprindere, mi s-a desfăcut contractul și am fost dus la AMH Râmnicu Vâlcea, muncitor necalificat pe șantier, unde aveam normă. Am stat acolo până la Revoluție. Mergeam zilnic și dădeam declarații la Miliție. Mi s-a pus ștampila cu dungă roșie pe buletin. Locuiam într-o baracă în colonia de șantier. Soției mele o s-a cerut la Securitate să divorțeze. După două luni au aflat că sunt căsătorit. Tot ce v-am relatat s-a întâmplat în luna de miere”, a mai relatat Dan Iacob.

Pîrvulescu și Hodiș, achitați de Curtea de Apel București

Judecătoarea Mihaela Niță de la Curtea de Apel București i-a achitat pe Vasile Hodiș și pe Marin Pîrvulescu pentru infracțiuni contra umanității cu motivarea că victima, adică Gheorghe Ursu, n-ar fi fost un disident în adevăratul sens al cuvântului. În prezent, dosarul se află în faza de apel, la Înalta Curte.

Vasile Hodiș, care era locotenent major al Securității în 1985, atunci când Gheorghe Ursu a fost ucis în timpul anchetei, s-a declarat nevinovat la Curtea de Apel București și a susținut că nu are nicio legătură cu faptele pentru care a fost trimis în judecată. Aceeași versiune a fost relatată și de către Marin Pîrvulescu, maior de Securitate la data faptelor, anume că și el și colegul lui, Vasile Hodiș, n-au avut prea mult de-a face cu anchetarea lui Gheorghe Ursu.

Ultimii securiști trimiși în judecată de Parchetul General

În august 2016, Parchetul General i-a trimis în judecată pentru crime împotriva umanității pe Marin Pîrvulescu (maior în rezervă), Vasile Hodiş (colonel în rezervă), ambii fiind foşti ofiţeri ai Departamentului Securităţii Statului. Alături de ei au fost deferiți justitiției și George Homoştean (fost ministru de interne), precum și Tudor Postelnicu (șef al Departamentului pentru Securitatea Statului în timpul regimului Ceaușescu). Numai că ultimii doi au murit înainte ca dezbaterile pe fond să înceapă la Curtea de Apel București. La sfârșitul procesului pe fond, Marin Pîrvulescu și Vasile Hodiș au fost achitați.

Gheorghe Ursu, inginer de construcţii, poet şi scriitor, a fost cercetat de Securitate în anii '80, după ce a trimis scrisori către „Europa Liberă” şi pentru că ţinea un jurnal în care nota ororile conducerii comuniste.

Procurorii susţin că, în perioada ianuarie - noiembrie 1985, inginerul disident Gheorghe Ursu a făcut obiectul urmăririi informative şi judiciare pentru acte sau fapte considerate ostile regimului comunist, fiind arestat la 21 septembrie 1985. A murit pe 17 noiembrie 1985, în Spitalul Penitenciar Jilava.

Procurorii militari au stabilit că Marin Pârvulescu şi Vasile Hodiş au exercitat acţiuni represive şi sistematice (filaj, urmărire informativă, percheziţii, audieri sistematice, acte de violenţă fizică şi psihică) asupra lui Gheorghe Ursu, acţiuni care „au avut ca urmare producerea de suferinţe fizice sau psihice grave şi au fost de natură să îi aducă o atingere gravă a drepturilor şi libertăţilor fundamentale, în principal a dreptului la viaţă”.

