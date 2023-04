Gheorghe Zamfir are o soție cu 44 de ani mai tânără: ce mesaj i-a transmis aceasta cu ocazia zilei de naștere a maestrului

Muzicianul Gheorghe Zamfir s-a născut la 6 aprilie 1941, la Găeşti, judeţul Dâmboviţa.

A fost înscris, la 14 ani, de către tatăl său, la Liceul de Muzică nr. 1 din Bucureşti (astăzi Liceul de Muzică Dinu Lipatti) pentru a studia acordeonul, însă a intrat la clasa de nai a profesorului Fănică Luca.

De aici a început cariera fulminantă a unui naist nepereche, care a concertat în toată lumea și a a semnat coloana sonoră a unor filme celebre, precum Once Upon a Time in America, Karate Kid, Kill Bill.

Gheorghe Zamfir a împlinit 82 de ani și a primit un mesaj din partea soției sale, Nicoleta, care e cu 44 de ani mai tânără.

"La mulţi ani, suflet minunat!

Îţi doresc toată fericirea şi împlinirea de care sufletul tău cald are nevoie! Să fii mereu iubit şi apreciat pentru felul tău frumos de a fi, numai al tău.

Îţi mulţumesc din tot sufletul că mi-ai dat ocazia să te cunosc, să-ţi explorez nestingherită sufletul şi să-ţi cunosc povestea din spatele inimii.

Eşti un om minunat, cu un suflet atât de frumos desenat, un om plin de vise şi de principii, un om plin de amintiri magice clădite numai cu oameni la fel de frumoşi ca tine, un om încărcat de seninătate şi poftă de viaţă, un om plămădit din bunătate şi frumuseţe sufletească fără margini, un om pe care viaţa l-a supus la sute de teste, dar pe care le-a trecut de fiecare dată cu capul sus, un om plin de râsete senine şi zâmbete calde, un om care pune problemele şi nevoile lui pe locul doi, un om aparent simplu, dar atât de special.

În viaţă nu contează unde te afli, ci pe cine ai alături.

Tu, om drag, mi-ai fost alături de atâtea ori că am pierdut numărătoarea. Mi-ai încălzit mereu sufletul cu un zâmbet senin şi o îmbrăţişare caldă, mi-ai şoptit mereu că va fi bine, că cerul meu va străluci pe veci.

Cu Dumnezeu înainte".

Despre Gheroghe Zamfir

A absolvit liceul în 1961, continuându-şi studiile muzicale la Conservatorul Ciprian Porumbescu din Bucureşti, unde a absolvit cu o dublă specializare în pedagogie (1966) şi dirijat de cor şi orchestră (1968).

A fost dirijor la Ansamblul de Cântece şi Dansuri Ciocârlia din Bucureşti (1966-1970) alături de care a efectuat numeroase turnee artistice. În 1970 a fondat Taraful Gheorghe Zamfir, fiind dirijor, naist şi acordeonist al acestuia. În 1982 a plecat din ţară şi s-a stabilit în Franţa, devenind cetăţean francez. În 1990 s-a întors în România, fiind dirijor şi naist al Orchestrei de Muzică Populară Radio din Bucureşti, precum şi profesor de nai la Universitatea Naţională de Muzică din Bucureşti (2004-2005).

Naistul Gheorghe Zamfir a întreprins turnee artistice acoperind majoritatea ţărilor de pe glob, susţinând concerte la: Kennedy Center (New York), Victoria Hall (Geneva), Places des Arts (Montreal), Opera (Sidney), Konzerthauss (Viena), Albert Hall (Londra), Opera din Frankfurt am Main, Palatul Imperial (Tokyo), Opera din San Francisco, Catedrala din Bogota, Palatul Vaticanului, Teatrul antic din Efes, Biserica ''La Madeleine'' (Paris), Televiziunea publică RAI (Roma), Cazinoul din Berna, Deutsche Museum (Munchen), Complex du Jardin (Montréal), Millenium Center (Detroit) ş.a., arată www.ucmr.org.ro.