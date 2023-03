Ce-a spus selecționerul din Belarus despre naționala României: ”Am rămas cu aceeași părere”

Selecţionerul echipei naţionale a Belarusului, Gheorghi Kondratiev, a declarat, marţi seara, la finalul partidei cu România, pierdută, cu 1-2, în preliminariile Campionatului European din 2024, că naţionala pregătită de Edward Iordănescu este o echipă puternică, aşa cum anticipase şi înaintea meciului.

"Aşa cum am presupus, am avut un faţă un adversar puternic. Am primit două goluri, am încercat să menţinem o apărare bună, dar jocul a fost greu pentru noi. Şi am simţit asta. Am rămas cu aceeaşi părere de dinaintea meciului, că echipa României este una puternică şi are capacitatea de a se califica", a declarat Kondratiev la conferinţa de presă de după meciul de pe Arena Naţională.

Tehnicianul a precizat că echipa sa a avut o şansă de a marca înaintea primului gol înscris de echipa României, ceea ce ar fi schimbat soarta partidei: "Am avut o şansă de a marca înainte de primul gol, dar nu am fructificat-o din păcate. Nu cunosc celelalte rezultate nu am analizat nimic deocamdată, după acest meci vom face o analiză şi vom face vom trage concluziile".

Naţionala de fotbal a României a învins selecţionata Belarus cu scorul de 2-1 (2-0), marţi seara, pe Arena Naţională din Bucureşti, în Grupa I a preliminariilor EURO 2024.

România şi-a îndeplinit obiectivul pentru această primă fereastră a preliminariilor, obţinerea a şase puncte din două partide, după 2-0 cu Andorra.

După două etape, Elveţia şi România ocupă primele poziţii în clasamentul Grupei I, cu câte 6 puncte, urmate de Kosovo, 2 puncte, Andorra şi Israel, cu câte 1 punct şi Belarus, cu 0 puncte.