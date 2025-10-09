Care este cel mai vulnerabil loc în care rușii ar putea invada România. Șeful Armatei dă asigurări că țara noastră ar rezista unei agresiuni

Autor: Daniel Groza
Joi, 09 Octombrie 2025, ora 15:02
1050 citiri
Care este cel mai vulnerabil loc în care rușii ar putea invada România. Șeful Armatei dă asigurări că țara noastră ar rezista unei agresiuni
Șeful Armatei spune că România este pregătită să reziste în fața unei agresiuni rusești FOTO Facebook/Armata României

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, avertizează că „Poarta Focșanilor” rămâne o vulnerabilitate strategică pentru România, comparabilă cu „coridorul Suwałki” pentru statele baltice, însă dă asigurări că țara noastră și aliații NATO au planurile și capabilitățile necesare pentru a contracara orice risc.

Oficialul subliniază că probabilitatea unui atac direct al Rusiei asupra unui stat NATO este redusă, dar armata română trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate.

Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult", a spus Vlad, la Euronews.

El spune că este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO.

"Dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare.

Ca șef al Apărării, nu spun că partea de nord este cel mai vulnerabil flanc. Eu trebuie să iau în considerare că cel mai vulnerabil flanc este cel de sud-est și noi să ne pregătim corespunzător pentru apărarea țării. Am spus că Armata trebuie să fie pregătită să acționeze corespunzător în zona noastră de responsabilitate. Nu aș putea face comparație între flancuri.

Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem face o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune.

Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a avea o apărare colectivă eficientă.

Da (n.r.: România poate rezista cât a rezistat Ucraina). Astea sunt și motivele pentru care am mai declarat că avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor. Dacă analizați cele trei elemente, o să vedeți că România are capacitate suficientă pentru apărare, pentru că vorbim de o capacitate defensivă suficientă. Nu știu de ce punem în discuție această problemă, pentru că avem o situație de securitate foarte bună, avem parteneri pe care ne bazăm, s-au făcut pași foarte mari în dezvoltarea economică a României. Legislativ, am găsit instrumentele corespunzătoare pentru a ne pregăti populația. Cred că și la nivel societal au fost făcuți foarte mulți pași în ultimii 30 de ani. Ca român, ca militar, eu sunt convins că România are capacitatea", mai spus șeful Armatei.

Discuții în Parlamentul României despre amestecul Rusiei în alegerile din Republica Moldova. Deputat AUR, arătat cu degetul pentru „propagandă pro-rusească”
Discuții în Parlamentul României despre amestecul Rusiei în alegerile din Republica Moldova. Deputat AUR, arătat cu degetul pentru „propagandă pro-rusească”
O delegaţie a Republicii Moldova, condusă de Igor Grosu, președintele Parlamentului din țara vecină, a fost prezentă în Parlamentul României joi, 9 octombrie. Unua dintre principalele teme...
Rusia ar vrea să pună șomerii și angajații la negru să plătească asigurări de sănătate. „Nu sunt destui bani și trebuie să-i ia de undeva”
Rusia ar vrea să pună șomerii și angajații la negru să plătească asigurări de sănătate. „Nu sunt destui bani și trebuie să-i ia de undeva”
În Rusia, sistemul de asigurări de sănătate pare că se prăbușește. Soluția autorităților pentru a strânge bani: șomerii să-și plătească singuri, deși nu muncesc. Ideea vine de la...
#gheorghita vlad, #seful armatei, #agresiune, #Rusia , #armata
Parteneri Ziare.Com
DigiSport.ro
Cum arata Rafael Nadal, la 10 luni de la retragere. "Avalansa" de reactii dupa o poza: "Ce Dumnezeu s-a intamplat cu el?"
ObservatorNews.ro
De ce si-a trimis un miliardar american fiul sa devina sudor: "Voi fi mandru ca parinte"
DigiSport.ro
Putea ajunge "cel mai bogat din Romania", dar l-a lovit pe "al treilea om al lumii" si a urmat "cosmarul": "A scos pistolul"

Ep. 140 - Ministrul Apărării vrea ca Armata să...

Cele mai noiCele mai cititeCele mai ciudateCele mai comentate
  1. Care este cel mai vulnerabil loc în care rușii ar putea invada România. Șeful Armatei dă asigurări că țara noastră ar rezista unei agresiuni
  2. ”Pauză serioasă” pentru dialogul dintre Rusia și SUA. Kremlinul nu mai negociază până când Ucraina nu îi îndeplinește condițiile
  3. Armata Română, gata să intervină militar în Republica Moldova, în cazul unui atac rusesc. Șeful Armatei: „Avem un parteneriat strategic”
  4. Parlamentul European respinge moțiunile de cenzură împotriva Ursulei von der Leyen. Cine sunt europarlamentarii români care au votat pentru demitere
  5. Cărtărescu a pierdut iar Premiul Nobel pentru Literatură. Câștigătorul din 2025 este scriitorul Laszlo Krasznahorkai din Ungaria
  6. Barron Trump, fiul președintelui SUA, propus pentru un post în consiliul de administrație al TikTok
  7. Angajații din penitenciarul Craiova au ieșit în stradă. Se tem că vor fi concediați
  8. Cât a plătit un student pentru meniul de la cantina universității. Sute de reacții după ce a postat un videoclip cu mâncare pe TikTok VIDEO
  9. NATO pregătește un răspuns armat la războiul hibrid al Rusiei. Este luată în considerare inclusiv doborârea aeronavelor rusești
  10. Netanyahu spune că încetarea focului în Gaza nu se va întâmpla în acest moment. Anunțul ar putea încurca planurile lui Trump de a fi nominalizat la Premiul Nobel pentru Pace