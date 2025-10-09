Care este cel mai vulnerabil loc în care rușii ar putea invada România. Șeful Armatei dă asigurări că țara noastră ar rezista unei agresiuni

Șeful Statului Major al Apărării, generalul Gheorghiță Vlad, avertizează că „Poarta Focșanilor” rămâne o vulnerabilitate strategică pentru România, comparabilă cu „coridorul Suwałki” pentru statele baltice, însă dă asigurări că țara noastră și aliații NATO au planurile și capabilitățile necesare pentru a contracara orice risc.

Oficialul subliniază că probabilitatea unui atac direct al Rusiei asupra unui stat NATO este redusă, dar armata română trebuie să fie pregătită pentru orice scenariu.

„Poarta Focșanilor este o problemă securitară, la fel ca Suwalki pentru țările baltice și Polonia. Este răzbunarea geografiei. Toate culoarele de mobilitate, toate direcțiile operativ-strategice sunt canalizate de geografia statelor. Pentru noi, Poarta Focșanilor rămâne o vulnerabilitate și avem în planurile noastre toate capabilitățile implicate astfel încât vulnerabilitățile să fie eliminate.

Nu este nicio îngrijorare nici pentru românul care locuiește în Moldova, la fel ca și pentru cel care locuiește în Transilvania sau în zona de sud. Alianța are toată determinarea necesară pentru a nu ceda niciun centimetru din teritoriul aliat. Armata română, cu atât mai mult", a spus Vlad, la Euronews.

El spune că este puțin probabil ca Federația Rusă să declanșeze un atac asupra unui stat NATO.

"Dar nu este exclus și noi, ca militari, nu putem să excludem toate variantele. Rusia întotdeauna a avut acțiuni sub steag fals, întotdeauna a apăsat pe accelerația războiului hibrid, a folosit narative de domeniul celor despre care am discutat. Deci Rusia va utiliza toate metodele pentru a-și atinge scopurile, în primul rând acela de a distruge Ucraina și a capacității de rezistență a societății ucrainene. Eu nu cred într-un atac asumat al Rusiei direct, sau nu în perioada imediat următoare.

Ca șef al Apărării, nu spun că partea de nord este cel mai vulnerabil flanc. Eu trebuie să iau în considerare că cel mai vulnerabil flanc este cel de sud-est și noi să ne pregătim corespunzător pentru apărarea țării. Am spus că Armata trebuie să fie pregătită să acționeze corespunzător în zona noastră de responsabilitate. Nu aș putea face comparație între flancuri.

Există un plan regional, avem comandamente regionale stabilite pentru diferite scenarii, avem forțe alocate, sunt cele opt battle-group-uri stabilite, concurs de formare pentru al nouălea battle-group, națiunile sunt pregătite tot timpul să acorde tot sprijinul țării gazdă, să asigure toate forțele și mijloacele, avem foarte multe înțelegeri privind mobilitatea militară, astfel încât să putem face o mișcare de forțe și mijloace foarte rapid în caz de agresiune.

Cred că sunt întrunite toate condițiile pentru a avea o apărare colectivă eficientă.

Da (n.r.: România poate rezista cât a rezistat Ucraina). Astea sunt și motivele pentru care am mai declarat că avem nevoie de o populație pregătită pentru apărare, o industrie națională capabilă să sprijine efortul de război și un plan coerent pentru combaterea dezinformării. Dacă avem aceste trei elemente, o națiune poate să reziste, are capacitatea de a respinge un eventual agresor. Dacă analizați cele trei elemente, o să vedeți că România are capacitate suficientă pentru apărare, pentru că vorbim de o capacitate defensivă suficientă. Nu știu de ce punem în discuție această problemă, pentru că avem o situație de securitate foarte bună, avem parteneri pe care ne bazăm, s-au făcut pași foarte mari în dezvoltarea economică a României. Legislativ, am găsit instrumentele corespunzătoare pentru a ne pregăti populația. Cred că și la nivel societal au fost făcuți foarte mulți pași în ultimii 30 de ani. Ca român, ca militar, eu sunt convins că România are capacitatea", mai spus șeful Armatei.

